Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yapıyor Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yapıyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in Libya için 12 Ocak'tan itibaren ateşkes sağlanması için çağrıda bulunacaklarını söyledi.

Haber Merkezi 08 Ocak 2020, 17:32 Son Güncelleme: 08 Ocak 2020, 18:09 AA