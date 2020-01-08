Gündem Bakan Çavuşoğlu Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yapıyor
POLİTİKA

Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yapıyor

Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yapıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in Libya için 12 Ocak'tan itibaren ateşkes sağlanması için çağrıda bulunacaklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır" ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

"Basra Körfezi geriliminin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata varıldı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, "Türkiye ve Rusya Başkanları Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardı" diye konuştu.

Lavrov, "Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin ikinci kez görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin ikinci kez görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı.
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Haliç Kongre Merkezi'nde TürkAkım açılış töreni öncesindeki görüşme saat 13.40 sıralarında başladı.
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Öte yandan program öncesinde Haliç Kongre Merkezi'nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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Katılımcılar ve programı izlemeyen gelen basın mensupları aranarak tören alanına alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.
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