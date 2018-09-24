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Çavuşoğlu: Masum insanları yalnız bırakmadık - Son dakika

Çavuşoğlu: Masum insanları yalnız bırakmadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Masum insanları yalnız bırakmadık, onları zalim rejimin ya da DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin eline bırakmadık" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz, çaresiz insanların mezarı haline geldi. Sahile vuran çocuklar, bütün dünya ve insanlık adına utançtır" diye konuştu.

"Sivilleri ve yerleşim alanlarını koruyabileceğimizi gösterdik"

Çavuşoğlu, "Ne yazık ki Suriye krizinin ağır insani yükü Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı. Taahhütler yerine getirilmedi" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede kararlılığımızı sürdürürken sivilleri ve yerleşim alanlarını koruyabileceğimizi gösterdik. Suriye'den Türkiye'ye ve AB'ye göç akışını büyük ölçüde azalttık" ifadelerini kullandı.

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