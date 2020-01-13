Gündem Çavuşoğlu ve Akarın Rus mevkidaşları ile kritik Libya toplantısı başladı
POLİTİKA

Çavuşoğlu ve Akar'ın Rus mevkidaşları ile kritik Libya toplantısı başladı

Türkiye'nin talepleriyle Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edildi. Ateşkeslerin diğer ana aktörü Rusya ile yakın iş birliği sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar Rus mevkidaşları ile
Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar Rus mevkidaşları ile

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı başladı.

ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

  • Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de Moskova'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

  • Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.
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