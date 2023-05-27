Çavuşoğlu ve Oğan Antalya'da: Yağlı Pehlivan Güreşlerini takip ettiler

Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin kurduğu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 5,3 oyla, sürpriz bir sonuç aldı. Oğan'ın ittifaktaki partilerden fazla oy alması Muharrem İnce'nin oylarının Oğan'a gittiği şeklinde yorumlandı. 2,7 milyondan fazla oy alan Oğan, ikinci tur için “Şu an asla şunu veya bunu destekleyeceğiz demiyoruz, demeyeceğiz. İstişareler sonucu bir karar vereceğiz” dedi.