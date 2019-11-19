Gündem Çavuşoğlundan ABDnin Batı Şeriadaki İsrail yerleşimleri kararına tepki Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir
POLİTİKA

Çavuşoğlu'ndan ABD’nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına sert tepki

Çavuşoğlu'ndan ABD’nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına tepki: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına ilişkin, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına tepki göstererek, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Batı Şeria'daki İsrail işgalini tanıyan açıklama
DÜNYA
ABD'den Batı Şeria'daki İsrail işgalini tanıyan açıklama

Pompeo, 'ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil' demişti

  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün gece, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.

Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.
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