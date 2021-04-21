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Gündem Çavuşoğlundan ABDye S-400 mesajı Bir yerde tutmak için almadık
POLİTİKA

Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 mesajı: Bir yerde tutmak için almadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında ABD ve Türkiye arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 hava savunma sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Dayatmanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu kadar parayı götürüp herhangi bir yerde tutmak için vermedik. S-400'e bir formül lazım. Bunu biz kullanmak için aldık" dedi.

Haber Merkezi AA
Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 mesajı: Bir yerde tutmak için almadık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HaberTürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin dayatması sorunu çözmez"

Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 hava savunma sisteminin çözümüne ilişkin, "tek tarafın dayatmasıyla" bir sorunun çözülemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

"Mutabakata varmamız lazım"

Her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözümün bulunması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Başkasından almayacaksın, hangi şartı koşarsam benden alacaksın diye bir dayatma nerde var, bunu kim kabul eder? Bundan sonra bir yol haritası konusunda da bir mutabakata varmamız lazım. Tek taraflı yaklaşımlar sadece bize karşı değil kime olursa olsun doğru bir yaklaşım değil" dedi.

"Parayı bir yerde tutmak için vermedik"

Çavuşoğlu, S-400 konusunda Girit benzeri herhangi bir model formülünün olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu kadar parayı götürüp herhangi bir yerde tutmak için vermedik. S-400'e bir formül lazım. Bunu biz kullanmak için aldık" yanıtını verdi.

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