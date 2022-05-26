Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye harekat mesajı: Elimiz kolumuz bağlı kalamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Beklentilerimizi karşılamak için irade koyarlarsa çalışma yaparız. Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar" dedi. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana olduklarını ifade ederek, "Kimse bizi dışlamasın. Bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok dedik. Teknik kısmı bakanlar görüşür." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN MESAJI: BLÖF YAPMIYORUZ

Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınması konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Bunun tek ekonomik güzergahının Türkiye olduğunu söyledik" dedi. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanıp atanmayacağı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanının Türkiye'ye geleceğini söyledi.

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'ABD SÖZÜNÜ TUTMADI'

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. ABD'nin denge politikasında sapma görüyoruz, uyarıyı da yaptık" dedi.

Terörle mücadele konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Teröristler saldıracak diye bekleyemeyiz, gereğini yapmalıyız." diye konuştu.

ABD'nin mutabakata uymadığını söyleyen Çavuşoğlu, "30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle" şeklinde konuştu.