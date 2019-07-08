Gündem Çavuşoğlundan Yunan mevkidaşına tebrik
ANKARA

Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tebrik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Dendias’ı kutladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Arşiv: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Nikos Dendias’ı kutladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak atanan Nikos Dendias'ı en içten duygularla tebrik ediyorum. Uzun yıllar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) birlikte mesai yaptık. Şimdi Türk-Yunan ilişkilerini, iş birliğimizi daha ileri götürmek için birlikte çalışacağız."

Miçotakis kabinesi

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.

Başbakanlık görevini bugün selefi Aleksis Çipras'tan devralan Kiriakos Miçotakis'in kabinesinde, Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias getirildi.

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