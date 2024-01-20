|
Gündem

Çekilmezsen kaybederiz: Tehditler havada uçuştu

CHP lideri Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı kaybettikleri TBMM İdare Amirliği seçiminde aday olan Orhan Sümer'i, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aracılığıyla geri çekilmeye zorladığı öğrenildi. Karalar'ın Sümer'e, "Adaylıktan çekilmezseniz, benim ve Vahap Seçer'in (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı) başkan adaylıklarımız geri çekilecek" diyerek uyardığı iddia edildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:38 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Orhan Sümer.
Orhan Sümer.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 3 aydır yapılamayan TBMM İdare Amirliği seçimi için aday olan Orhan Sümer’in geri çekilmesi için tehdit ettiği öğrenildi. Özel, iki gün önce gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne çağırdığı Sümer’den, adaylıktan çekilmesini istedi. Eski lider Kılıçdaroğlu’na yakınlığı yüzünden yönetim tarafından istenmeyen Sümer’in adaylığını tüm baskılara rağmen engelleyemeyen Özel, bu sefer tehdit formülünü devreye soktu.

SÖZ SAHİBİ OLURUZ

Sümer, evine gittiğinde ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından arandı. Karalar’ın, Sümer’i “Adaylıktan çekilmezseniz, benim ve Vahap Seçer’in (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı) belediye başkan adaylıkları geri çekilecek” diyerek uyardığı iddia edildi. Eğer adaylıktan çekilirseniz, Mersin ve Adana’da ilçe belediye başkan adaylıklarında söz sahibi hale geliriz” dedi. Bu gelişmeler üzerine Mersin dahil bölge illerinde etkili bir isim olan Sümer ise, ‘Karalar ve Seçer’in adaylığının engellenmemesi’ ve ‘Seçimlerin riske atılmaması’ için CHP Meclis Grubu’nda yapılacak olan seçimin hemen öncesinde adaylıktan çekilme kararı aldı.



#siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#Orhan Sümer
10 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı 2024 belli oldu