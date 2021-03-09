Gündem Çekmeköyde iki kardeşin cesedi bulunmuştu Kahreden olayda yeni detaylar ortaya çıktı
İSTANBUL

Çekmeköy'de iki kardeşin cesedi bulunmuştu: Kahreden olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin asansör boşluğunda hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi. İki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife Büyür "Orda olduklarını bilseydim aramaz mıydım? Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü.
Çekmeköy'de 2 kardeşin ölü bulunduğu inşaatın havadan görüntüsü.

Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu.

İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük çocukların hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

DHA
4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

2 kardeşin ölmeden önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kardeş sokaktan geçiyor.

DHA
2 kardeşin ölmeden önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

"ORAYI KAPATSALAR OLMAZ MIYDI?"

Çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife Büyür, "Orada daha önce oyuncak vardı. Bir hafta önce gördüler, oynadılar. Oyuncağı almak istediler. Oyuncağı aldılar getirdiler. Ben de yıkadım daha sonra kaldırdım oyuncakları. Dün de benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. 14.30 gibi dışarı çıktılar. Yemek yedik. İçime bir şey oturdu. Kalkamadım. Daha sonra çocukları aramaya başladım. Her yeri aradık. Saat 20.00'ye kadar aradık bulamadık. En son gece 01.00 gibi çıktılar. Orda olduklarını bilseydim aramaz mıydım? Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti" diye konuştu

DHA
Çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife Büyür.

Kayıp iki kardeşten acı haber: İçi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundular
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