Çelik kasa hırsızlığında dört tutuklama

00:491/05/2026, Cuma
126 saatlik kamera kaydı incelenerek şüpheliler tespit edildi. (Foto: Arşiv)
Bursa’da iki işletmeden çelik kasa çalan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 2 ay süren çalışmada 126 saatlik kamera kaydı inceleyip 16 bin plaka üzerinde araştırma yaptı. Olaylarda kullanılan iki aracı tespit eden ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki işletmeden çelik kasa çalan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki iki işletmede gerçekleşen çelik kasa hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 ay süren çalışma kapsamında 126 saatlik güvenlik kameralarını inceleyip, 16 bin plaka üzerinden araştırma ve sorgulama yaptı.

Olaylarda 2 aracın kullanıldığını tespit eden ekipler, şüpheli 5 kişiyi operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



