Çelik kasa hırsızlığında dört tutuklama

Bursa’da iki işletmeden çelik kasa çalan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 2 ay süren çalışmada 126 saatlik kamera kaydı inceleyip 16 bin plaka üzerinde araştırma yaptı. Olaylarda kullanılan iki aracı tespit eden ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki iki işletmede gerçekleşen çelik kasa hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 ay süren çalışma kapsamında 126 saatlik güvenlik kameralarını inceleyip, 16 bin plaka üzerinden araştırma ve sorgulama yaptı.
Olaylarda 2 aracın kullanıldığını tespit eden ekipler, şüpheli 5 kişiyi operasyonla yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.