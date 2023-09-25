Çelişkili delege raporları kızdırdı

Kemal Kılıçdaroğlu.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na MYK toplantılarında il ve ilçe delegelerine yönelik raporlar sunuluyor. Raporlarda ‘yönetim’ ve ‘değişim’ taraflarını destekleyen delege sayılarına dair bilgiler bulunuyor. CHP Genel Merkezi’nde toplanan ve şimdiye kadar yapılan il kongrelerinde büyük kurultaya seçilen delegeleri kapsayan dosyalarda da yönetim destekçilerinin sayısı ve oranı birbiriyle çelişiyor.
YENİ EKİBE DE GÜVENMİYOR
Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun bu durumdan ötürü kurmaylarına kızdığı öğrenildi. Yeni raporlar hazırlamasını yönünde talimat veren Kılıçdaroğlu’na sunulan dosyalardaki bilgilerin birbiriyle çelişmeye devam ettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun 4-5 Haziran tasfiyelerinden sonra oluşturduğu yeni A takımına da güven kaybı yaşadığı öğrenildi. CHP kaynaklarının aktarımlarına göre, yarın yapılacak olan Parti Meclisi öncesinde Kılıçdaroğlu’na konuya ilişkin son raporlar sunuldu. Raporlardaki çelişkinin sürmesi halinde MYK’da bazı değişikliklere gidileceği ifade edildi.
Özel’e operasyon
Genel Başkanlığa aday olan ancak grup başkanlığı görevinden ayrılmayan Özgür Özel’e yönelik gelecek Parti Meclisi’nde dolaylı bir operasyon gelebileceği ileri sürülüyor. Parti Meclisi toplantısında Kılıçdaroğlu’na yakın üyelerin CHP Meclis yönetiminin değişmesi için talepte bulunacağı iddiası CHP kulislerinde yankılanıyor. Özel’e karşı kurmaylarına “Ses etmeyin” talimatı gönderen Kılıçdaroğlu’nun bu konuda arka kapı taktiği izleyeceği iddia edildi. CHP’nin en yetkili organı olan Parti Meclisi’nde Kılıçdaroğlu destekçisi isimlerin, Meclis yönetiminin değişmesi için talepte bulunması bekleniyor.