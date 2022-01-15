Cemevi başkanları ile muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Yassıada mahkemeleriyle Menderes'i idama götürenleri unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



10 yıl süren başbakanlığı döneminde Menderes 'in milletin gönlünde taht kurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Bilhassa Yassıada mahkemeleriyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır. Bu cinayetin failleri aradan geçen 60 seneye rağmen nefretle hatırlanıyor. Ey CHP bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz.' dedi.