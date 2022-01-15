Gündem Cemevi başkanları ile muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür ziyareti
AYDIN

Cemevi başkanları ile muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti

Cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan yedi kişilik heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Aydın Valiliğindeki ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
Cemevi başkanları ile muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Aydın'da toplu açılışlar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan 7 kişilik heyet teşekkür ziyaretinde bulundu.

Aydın Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahallesi Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahallesi Muhtarı Özkan Tosun ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan heyetin Erdoğan'a, teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

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10 yıl süren başbakanlığı döneminde Menderes 'in milletin gönlünde taht kurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Bilhassa Yassıada mahkemeleriyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır. Bu cinayetin failleri aradan geçen 60 seneye rağmen nefretle hatırlanıyor. Ey CHP bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz.' dedi.

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Konuşmasında CHP'ye sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunlar çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak, koltuk değneği olacak kadar kontrolü kaybettiler. Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya başladı. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar.' diye konuştu.


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