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Cemre Çarşısı'yla alışveriş iyiliğe dönüşüyor

Cemre Çarşısı'yla alışveriş iyiliğe dönüşüyor

04:0016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cemre Çarşısı bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.
Cemre Çarşısı bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.

Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan TOGEM-DER tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenecek Cemre Çarşısı, 18-20 Nisan’da İstanbul The Peninsula’da gerçekleştirilecek. “Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik” temalı etkinlikten elde edilecek gelir sosyal projelere aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Cemre Çarşısı, ‘Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla 18-20 Nisan tarihlerinde The Peninsula Istanbul’da gerçekleşecek. Yapılan her alışverişin iyiliğe dönüşeceği etkinlik; iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından da uzman isimleri ağırlayacak. Tekstilden ev aksesuarına 70'i aşkın markanın katılacağı etkinlikten elde edilen gelir TOGEM-DER’in sosyal yardım faaliyetlerinde ve projelerinde kullanılacak.


FARKINDALIK HAREKETİ

Cemre Çarşısı’nın sadece bir alışveriş etkinliği değil, bilinçli üretimden sorumlu tüketime uzanan bir farkındalık hareketi olduğunu söyleyen TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, “İş dünyasında çalışan, üreten, paylaşan rol model kadınlar ve firmalarla birlikte olacağız. Şeflerimiz mutfakta “Sıfır Atık’’ bilincini yaygınlaştırmak için workshoplar düzenlerken, tasarımcılarımız tekstil atölyeleriyle modada sürdürülebilirliğe dikkat çekecekler. Sanatçılarımızın kıyafetleri bağışladığı “İkinci Şans’’ köşesinde modanın dönüştürücü gücünü vurgularken, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürünün önemine bir kez daha dikkat çekmiş olacağız’’ diye konuştu.


BİRÇOK ALANDA PROJELER

2005 yılında kurulan TOGEM-DER özellikle kadın, çocuk, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu. Bugüne kadar birçok proje hayata geçiren TOGEM-DER; Kadın Eliyle Ekoturizm’’ projesiyle kadınların ekoturizm alanında aktif olmasını sağlarken, anneler için meslek edindirme kursları düzenliyor. Afetzedelere ve ihtiyaç sahiplerine; gıda, barınma, psikolojik destek sağlayan dernek; çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik eğitim programları hayata geçiriyor.


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