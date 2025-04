Gazze'yi imar etmeye çocuklardan başladılar

Bir grup meslek profesyonelinden oluşan Just Together / İnsanlık İçin Tasarım İnisiyatifi, düzenlediği çalıştay ile çocuk ve mekân ilişkisi üzerinden çocukların rehabilitasyonunu mekânı rehabilite ederek sağlamayı hedefledi. Gazze’de 7 Ekim saldırılarından sonra harekete geçen Just Together / İnsanlık İçin Tasarım İnisiyatifi, geleceği yeniden imar etmek üzere, “Bir İyileştirici Olarak Mekân: Yıkım Sonrası Dezavantajlı Çocuk Mekânları Rehabilitesi” çalıştayını düzenledi.