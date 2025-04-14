Emine Erdoğan'a "En İyi Kadın Lider" ödülü

"Küresel insani yardım raporlarına göre Türkiye, her yıl en çok insani yardım yapan ülkelerin ön sıralarında yer aldığı gibi gayrisafi milli hasılasına göre de en cömert ülkedir. Dallarını insanlığa uzatan bir zeytin ağacıdır. Biz, Suriye savaşının ilk gününden itibaren, ülkemizin ve gönlümüzün kapılarını kardeşlerimize açtık. Çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere korunmaya ihtiyacı olan 4 milyon civarında mülteciyi ülkemizde ağırladık. Aktif bir şekilde İspanya'dan Lübnan'a, Küba'dan Vietnam'a, Madagaskar'dan Yunanistan'a kadar bir ihtiyacın hasıl olduğu her noktaya yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Biz, insanlığa öz kardeşlerimiz nazarıyla yaklaşıyor ve ah edene elimizi uzatırken onun dinine, ırkına, etnik kökenine bakmıyoruz."