Cenevre'de temaslarını sürdüren Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, katıldığı toplantının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Cenevre'deki toplantı kapsamında Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile görüştü.
Yunan mevkidaşı ile de bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı marjında görüştüğü bildirildi.
Sözcü Keçeli'den toplantıya ilişkin açıklama
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya ilişkin, "Ada'daki taraflar arasında Kıbrıs meselesinin nihai çözümüne yönelik ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda, iki halkın yararına iş birliğinin geliştirilebileceği alanlar ele alındı. Liderler, yeni geçiş noktalarının açılması, Ada'nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, ara bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kaldılar. Toplantıda, böylece, Ada'daki iki devletin arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Önümüzdeki temmuz ayının sonunda benzer formatta ikinci bir gayrıresmi toplantı yapılması da kararlaştırıldı. BM Genel Sekreteri'nin, konuyla ilgili olarak da bir Şahsi Temsilci ataması öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte, Ada'daki iki taraf arasındaki iş birliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.