İsviçre'de gayriresmi 'Kıbrıs' konferansı: Türkiye ve Yunanistan da katıldı

İsviçre'nin Cenevre şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde gerçekleştirilen genişletilmiş formattaki Kıbrıs toplantısı sona erdi. Görüşmede, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcileri bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, aile fotoğrafında yer aldı.
Cenevre'de dün başlayan ve Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerini bir araya getirdi.
BM Cenevre Ofisi'nde tüm tarafların katılımıyla genişletilmiş formatta TSİ 13.30'da başlayan toplantı, 16.30'da sona erdi.
Guterres heyetlerle ayrı ayrı görüştü
Öncesinde "aile fotoğrafı" çekilen ve Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda heyet başkanları da söz aldı.
Toplantı, dün Guterres'in heyetler için verdiği akşam yemeğiyle başlamıştı.
Guterres, bu sabah heyetlerle ayrı ayrı görüşmüştü.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.