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İsviçre'de gayriresmi 'Kıbrıs' konferansı: Türkiye ve Yunanistan da katıldı

İsviçre'de gayriresmi 'Kıbrıs' konferansı: Türkiye ve Yunanistan da katıldı

18:0818/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
AA
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Bakan Fidan'ın da katıldığı Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs konferansı sona erdi.
Bakan Fidan'ın da katıldığı Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs konferansı sona erdi.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde gerçekleştirilen genişletilmiş formattaki Kıbrıs toplantısı sona erdi. Görüşmede, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcileri bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, aile fotoğrafında yer aldı.

Cenevre'de dün başlayan ve Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerini bir araya getirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde tüm tarafların katılımıyla genişletilmiş formatta TSİ 13.30'da başlayan toplantı, 16.30'da sona erdi.

Guterres heyetlerle ayrı ayrı görüştü

Öncesinde "aile fotoğrafı" çekilen ve Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda heyet başkanları da söz aldı.

Toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katıldı.

Toplantı, dün Guterres'in heyetler için verdiği akşam yemeğiyle başlamıştı.

Guterres, bu sabah heyetlerle ayrı ayrı görüşmüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.




#KKTC
#Kıbrıs
#Türkiye
#Yunanistan
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