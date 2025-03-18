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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yeni gayriresmi Kıbrıs toplantısı için tarih verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yeni gayriresmi Kıbrıs toplantısı için tarih verdi

18:4618/03/2025, Salı
AA
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Cenevre'de 5+1 gayriresmi Kıbrıs Zirvesi sona erdi.
Cenevre'de 5+1 gayriresmi Kıbrıs Zirvesi sona erdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Cenevre'ye belli hedeflerle geldiklerini ve asla geri dönüşlerinin olmadığını ifade eden Tatar, "Biz ileriye bakıyoruz. İki tarafın iş birliği noktasında bir takım konular gündeme geldi." dedi. Öte yandan Tatar, temmuz sonunda yeni bir gayriresmi Kıbrıs toplantısının yapılacağını da ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, temmuz sonunda gayriresmi formatta yeni bir Kıbrıs toplantısının yapılacağını duyurdu.

Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz sonunda yeni toplantı

Cenevre'ye belli hedeflerle geldiklerini ve asla geri dönüşlerinin olmadığını kaydeden Tatar, "Biz ileriye bakıyoruz. İki tarafın iş birliği noktasında bir takım konular gündeme geldi. Bazı konular seçildi. Bu konular üzerinde BM Genel Sekreteri, bir özel temsilci atayacak ve bunların uygulanması için iki lider bir dizi çalışmalar yapacak. Ondan sonra temmuz sonunda da buna benzer (5+1 formatında) bir toplantı tekrar düzenlenecek." dedi.

Ersin Tatar, yeni atanacak kişisel temsilcinin bugün konuştukları konular üzerinde çalışmalarını yürüteceğini, Kıbrıs'taki her iki halkın faydasına olacak, mezarlıkların tekrar gözden geçirilmesi, güneş enerjisi gibi konular üzerinde çalışılacağını vurguladı.



#Cenevre
#Kıbrıs
#Toplantı
#Ersin Tatar

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