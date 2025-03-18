KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yeni gayriresmi Kıbrıs toplantısı için tarih verdi

Cenevre'ye belli hedeflerle geldiklerini ve asla geri dönüşlerinin olmadığını kaydeden Tatar, "Biz ileriye bakıyoruz. İki tarafın iş birliği noktasında bir takım konular gündeme geldi. Bazı konular seçildi. Bu konular üzerinde BM Genel Sekreteri, bir özel temsilci atayacak ve bunların uygulanması için iki lider bir dizi çalışmalar yapacak. Ondan sonra temmuz sonunda da buna benzer (5+1 formatında) bir toplantı tekrar düzenlenecek." dedi.