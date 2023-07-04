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Cenin'deki katliama duyarsız kaldılar: Fatih Erbakan'dan dünyaya İsrail tepkisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, işgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria’da bulunan Cenin şehrine yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Uluslararası kuruluşların katliama duyarsız kaldığını ve bunun da uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürü niteliğinde olduğunu ifade eden Erbakan, "İşgalci İsrail'in, Cenin Mülteci Kampı'nda uyguladığı katliamı şiddetle kınıyor ve yetkilileri bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

19:04 . 4/07/2023 Salı
AA
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampına düzenlediği saldırılara ilişkin, "Filistinlilerin haklarını korumakla mükellef olan uluslararası kuruluşların bu konuda hiçbir adım atmaması, uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürü niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, tecrit duvarları arkasına sıkıştırılan ve yekdiğerinden koparılan Filistinlilere yönelik Cenin Mülteci Kampı'ndaki saldırıların sürdüğünü belirtti.

"Yetkilileri bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz"

Günden güne işgal alanlarında yasa dışı yerleşim alanlarını genişleten İsrail'in saldırıları karşısında, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin duyarsızlığının saldırıların artmasına neden olduğunu ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria bölgelerinde uygulamakta olduğu büyük yerleşim projelerine aynı hızla devam etmesi ve Batı Şeria'yı Kudüs'ten koparacak hedef projelerine adım adım yaklaşması karşısında dünya kamuoyunun suskun kalması kabul edilebilir bir durum değildir. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te şiddet politikalarıyla adım adım hedeflenen amacına ulaşmaya çalışan ve gün geçtikçe işgal alanlarında yasa dışı yerleşim alanlarını genişleten işgalci İsrail'in son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava, kara ve füze saldırıları uluslararası hukukun ihlali ve suç eylemidir. Filistinlilerin haklarını korumakla mükellef olan uluslararası kuruluşların bu konuda hiçbir adım atmaması uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürü niteliğindedir. Yeniden Refah Partisi olarak işgalci İsrail'in, Cenin Mülteci Kampı'nda uyguladığı katliamı şiddetle kınıyor ve yetkilileri bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz."



#Fatih Erbakan
#Filistin
#Yeniden Refah Partisi
#Cenin Mülteci Kampı
#İsrail Saldırı
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