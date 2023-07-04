Cenin'deki katliama duyarsız kaldılar: Fatih Erbakan'dan dünyaya İsrail tepkisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampına düzenlediği saldırılara ilişkin, "Filistinlilerin haklarını korumakla mükellef olan uluslararası kuruluşların bu konuda hiçbir adım atmaması, uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürü niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria bölgelerinde uygulamakta olduğu büyük yerleşim projelerine aynı hızla devam etmesi ve Batı Şeria'yı Kudüs'ten koparacak hedef projelerine adım adım yaklaşması karşısında dünya kamuoyunun suskun kalması kabul edilebilir bir durum değildir. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te şiddet politikalarıyla adım adım hedeflenen amacına ulaşmaya çalışan ve gün geçtikçe işgal alanlarında yasa dışı yerleşim alanlarını genişleten işgalci İsrail'in son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava, kara ve füze saldırıları uluslararası hukukun ihlali ve suç eylemidir. Filistinlilerin haklarını korumakla mükellef olan uluslararası kuruluşların bu konuda hiçbir adım atmaması uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürü niteliğindedir. Yeniden Refah Partisi olarak işgalci İsrail'in, Cenin Mülteci Kampı'nda uyguladığı katliamı şiddetle kınıyor ve yetkilileri bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz."