Gündem Ceren Özdemirin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı
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Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi AA
Öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı.
Öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ordu'da üniversite öğrencisinin bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı
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Ordu'da üniversite öğrencisinin bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

Şüpheliyi linç etmeye kalkıştılar

Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:22
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Ordu'da Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı! Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın polis operasyonu sırasında bir polisi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA
Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.

Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür A.'yı sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

DHA
Özgür A. öfkeli kalabalığın içerisinden çıkarıldı.

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