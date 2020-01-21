Gündem Ceren Özdemirin notları ortaya çıktı Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı
ORDU

Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı: Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı: Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

Ordu'da, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir’in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı günlük notlar ortaya çıktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan genç kızın, piyona öğrenmek, yurt dışına gitmek ve oyuncu olmak gibi hayallerinin yer aldığı notlar, görenleri duygulandırdı. Katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasının ardından, Özdemir'in yakınları ve arkadaşları, hayalleri yarım kalan Ceren'in kabrini ziyaret edip, buket bıraktı.

Haber Merkezi DHA
Ceren'in hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı.
Ceren'in hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı.

Olay, 3 Aralık 2019'da Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı.

Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Gülfer Özdemir'in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Caniye ağır müebbet
GÜNDEM
Caniye ağır müebbet

Katil zanlısı yakalandı

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipler, kentteki mobese ve iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ceren Özdemir'in kurstan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken, bir şahıs tarafından takip ettiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı.

Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

DHA
Ceren Özdemir’in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı günlük notlar ortaya çıktı.

Ağırlaştırılmış müebbet

Cinayet zanlısı Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

  • Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen karar duruşmasında Özgür Arduç, mahkeme heyetince, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Brandayla çevrelenen mezarı ziyaret edenlerin, genç kızın kabrine bıraktıkları bir buket papatya ise dikkat çekti.

Mezara buket bıraktılar

Genç kızın yakınları ve bazı arkadaşları da, jet hızıyla tamamlanan duruşmadan çıkan kararın ardından, Ceren'in Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti.

Brandayla çevrelenen mezarı ziyaret edenlerin, genç kızın kabrine bıraktıkları bir buket papatya ise dikkat çekti.

DHA
Ceren'in yakınları, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti.

Hayallerini ve planlarını not almış

  • Öte yandan ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan balerin Ceren Özdemir’in kendisine ait bir defteri bulunduğu, bu deftere yıllık planlarını, hedeflerini ve hayallerini yazdığı da ortaya çıktı. Defterdeki yazılı sayfaların fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

DHA
Türkiye'yi hüzne boğan balerin Ceren Özdemir’in kendisine ait bir defteri bulunduğu, bu deftere yıllık planlarını, hedeflerini ve hayallerini yazdığı da ortaya çıktı.

Ceren Özdemir'in defterindeki hedefler kısmına; piyanoyu ve İngilizceyi çok iyi öğretmek istediğini ERASMUS ile yurt dışına çıkmak istediğini, yüksek lisans yapmak ve oyuncu olmak istediğini belirtip tek başına yaşamayı öğrenmek istediğini yazdı.

DHA
Defterdeki yazılı sayfaların fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ceren Özdemir, yıllık planlar kısmına ise ‘Kitap okumayı alışkanlık haline getir, yazın çalış, yemek yapmayı öğren, fotoğraf albümü yap, müzik çeşitlerini bil, siyaset hakkında bilgi sahibi ol’ gibi 14 maddeyi de kaleme aldı.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.


Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor

Mehmetçik hainlere
göz açtırmıyor

Dondurucu soğukta teröristlerin inlerine girdiler.
Araç hangi durumlarda çekilir?

Araç hangi durumlarda çekilir?

İçişleri Bakanlığı 9 önemli noktayı video ile gösterdi.
Somalideyaralanan 10 kişi Türkiyede

Somali'de
yaralanan 10 kişi Türkiye'de

Görevliler, her şeyle tek tek ilgilendi.
Yüzlerce kişinin <br>kucaklaşmasına vesile oldu

Yüzlerce kişinin
kucaklaşmasına vesile oldu

Kanaat önderi Çevik, 500'e yakın husumeti sonlandırmıştı.
Rus jetleri İdlib'i vurdu

Rus jetleri İdlib'i vurdu

İdlib'de düzenlenen saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.
Notları ortaya çıktı

Notları ortaya çıktı

Ceren'in hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı.
2 milyon lirayı geçti

2 milyon lirayı geçti

İ​stanbul'da 'taksi plakası' borsası: Önemli karar alındı.
Taslak metin<br>ortaya çıktı

Taslak metin
ortaya çıktı

​İnfaz düzenlemesinde 17 madde şekillendi.

Kupada <br>büyük sürpriz

Kupada
büyük sürpriz

​2. Lig ekibi Kırklarelispor Başakşehir'i eledi.
FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

İşte FETÖ'nün kilit isminin yakalandığı operasyonun detayları.
15 Temmuz'dan<br> yeni görüntüler

15 Temmuz'dan
yeni görüntüler

Darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar.
Faytoncuların<br>25 ton çöpü toplandı

Faytoncuların
25 ton çöpü toplandı

​Büyükada'daki atların bulunduğu alanlar kaldırıldı.
Oy zarfı kaldırılsın

Oy zarfı kaldırılsın

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Ocak'ta 7 yıllık süresini tamamlayacak.
13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

"​Bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli."
Maaşımızı<br>devlet ödesin!

Maaşımızı
devlet ödesin!

​Gıda ürünlerindeki hilelere karşı ilginç çağrı.
Biyolojik savunma<br>yatırımı güçlenmeli

Biyolojik savunma
yatırımı güçlenmeli

Gizemli virüs yayılıyor: Türkiye'nin atması gereken adımlar var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.