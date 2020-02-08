Gündem Cerenin katili 3 kez hakim karşısına çıkacak
ORDU

Ceren’in katili 3. kez hakim karşısına çıkacak

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerini de bıçaklayarak yaralanmalarına neden olan katil Özgür Arduç, 'öldürmeye teşebbüs’ eyleminden dolayı ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi İHA
Ceren Özdemir, dans kursundan dönerken peşine takılan Özgür Arduç tarafından yaşadığı apartmanda bıçaklanarak öldürülmüştü.
Ceren Özdemir, dans kursundan dönerken peşine takılan Özgür Arduç tarafından yaşadığı apartmanda bıçaklanarak öldürülmüştü.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Ceren Özdemir olayında katil Özgür Arduç'un yargılanmasına devam ediliyor. Özdemir’i bıçaklayarak öldüren ve olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Arduç, o esnada 2 görevli polis memurun da yaralamıştı. Hakkında, iki ayrı iddianame hazırlanan ve 23 Aralık tarihinde ilk kez çıktığı hakim karşısında akıl sağlığının araştırılmasını talep eden katil, 20 Ocak'ta ikinci kez çıktığı hakim karşısında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı: Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı: Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

“Her iki polis memuru için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet talebi”

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, polis memurlarını da yaralayan katil Özgür Arduç’un, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmasının talep edildiğini belirterek, “Her iki polis memuruna karşı işlediği eylem nedeniyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Ama Türk Ceza Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca suç teşebbüs aşamasında olduğu için ağırlaştırılmış müebbet cezalarında 13 yıldan 20 yıla kadar cezayla cezalandırılması gerekiyor. 13 yıl mı olacak, 20 yıl mı olacak, sayın mahkeme heyetinin takdirinde olan bir husus” dedi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'a 'akıl sağlığı tamdır' raporu verildi
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'a 'akıl sağlığı tamdır' raporu verildi

Katilin Ceren'i takip ederkenki görüntüleri sokak kameralarına böyle yansımıştı.

Ceren Özdemir davasında karar: Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
GÜNDEM
Ceren Özdemir davasında karar: Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Yaptıklarından pişman değil

“Ama benim ön görüm sanık Özgür Arduç’un çok sayıda adli sicil kaydının olması, eylemlerinden pişman olmaması dikkate alındığında ben üst sınırdan ceza verileceğini düşünüyorum” diyen Poyraz, “Bir de yine kamuoyunda takdiri indirim sebebi olarak bilinen bir indirim sebebi var. Bu maddenin de sanık lehine uygulanmayacağını değerlendiriyorum. Netice itibariyle sanığın 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını bekliyorum, şahsi görüşüm bu doğrultuda. Ama mahkeme nasıl karar verecektir, bilmiyorum. Biliyorsunuz Ceren Özdemir davasında sanık, adli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin bir itirazda bulunmuştu. Benzer bir itiraz bu dosyada da gündeme gelebilir. Ama mahkeme diğer dosyadaki raporu dikkate alarak o talebin reddine karar verebilir diye düşünüyor ve değerlendiriyorum. Muhtemeldir ki ilk duruşmada eksiklik yoksa karara çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel” ifadelerine yer verdi.

  • Öte yandan Van’daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hapis yatan katil Özgür Arduç, 10 Şubat tarihinde, polis memurlarını ’öldürmeye teşebbüs’ suçundan 3. kez hakim karşısına çıkacak.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Erzurum'da gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Facianıneşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

Şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.
İhracattaciddi artış yaşanacak

İhracatta
ciddi artış yaşanacak

Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'le sınırını kapattı.
TIR'ın gizli<br>bölümünden çıktı

TIR'ın gizli
bölümünden çıktı

Türkiye'ye geri dönüş yaparken yakalandı.
Yoğun kar<br>ve çığ uyarısı

Yoğun kar
ve çığ uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Salgın<br>durdurulamıyor

Salgın
durdurulamıyor

Dünyanın konuştuğu gemiden kötü haber geldi.
İstanbul'da<br>kar manzaraları

İstanbul'da
kar manzaraları

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
1 şehit, 4 yaralı

1 şehit, 4 yaralı

​Barış Pınarı Harekat bölgesinden acı haber.
Çaydaki <br>hileye dikkat!

Çaydaki
hileye dikkat!

Soğuk suyun içine koyularak ortaya çıkarılıyor.
PKK'lı çıktı

PKK'lı çıktı

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatmışlardı.
Manisa'da deprem!

Manisa'da deprem!

Akhisar'da 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Erdoğan açacak

Erdoğan açacak

Burhan Felek Atletizm Stadı kapılarını açıyor.
Sıkı pazarlık

Sıkı pazarlık

Lemina'nın bonservisi için görüşmeler başladı.
Maske<br>takmayana gözaltı

Maske
takmayana gözaltı

​Hızla yayılan koronavirüse karşı dikkat çeken karar.
Asker<br>emir bekliyor

Asker
emir bekliyor

​Diplomasi sonuç vermezse, erkene çekilecek.
Çatışın<br>TIR'ları vermeyin

Çatışın
TIR'ları vermeyin

MİT TIR'ları olayının perde arkasını anlattılar.
Zammı bürokratlarına<br>yaptırdı!

Zammı bürokratlarına
yaptırdı!

AK Parti ve MHP veto edecekti, UKOME'yi devreye soktu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.