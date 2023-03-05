Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Hizmetler deprem riski olmayan binalarda sürdürülecek

"Daha önce de tanık olduğumuz üzere bu süreçte siz değerli Cerrahpaşalı akademisyen, hekim, öğrenci, hemşire ve personelimizi kurumumuza olan inancınızı korumaya, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Geçici olarak taşınma ve kalıcı olarak yenilenme sürecimizin takipçisi olmak bizim, devlet büyüklerimizin, evlatları bu kurumda eğitim alan ailelerin, Cerrahpaşa'dan yolu geçmiş her hekimin ve Cerrahpaşa'da şifa bulmuş her hastanın önemli bir yükümlülüğüdür. Güçlü, temkinli ve birlikte kalabilmemiz dileklerimizle."