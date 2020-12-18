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İZMİR

Cesedi bulunan Ceyda'nın katil zanlısı: Ona zarar vermedim

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cesedi bulunan Ceyda Yüksel'i, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Serkan Dindar'ın, yargılanmasına başlandı. Suçlamayı kabul etmeyen Dindar, "Ona zarar vermedim" derken, Ceyda'nın annesi Filiz Demiral ise "Kızım hayat doluydu, intihar edebileceğini kesinlikle düşünmüyorum" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Serkan Dindar ve Ceyda Yüksel.
Serkan Dindar ve Ceyda Yüksel.

Polise, 20 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'taki kaynak ustası Serkan Dindar'a (38) ait zemin kattaki daireden tartışma ve cam kırılma sesleri geldiğine dair ihbarı yapıldı. Belirlenen adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i (28) ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

  • Polis, Serkan Dindarı'ı gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Ceylan Yüksel'in, Serkan Dindar ile sosyal medyadaki aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ederken tanıştığı, Dindar'ın daveti üzerine Samsun'dan İzmir'e gittiği öğrenildi.

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'ONA ZARAR VERMEDİM'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Serkan Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

  • Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Serkan Dindar, Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral ile babası Ahmet Yüksel ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen Serkan Dindar, "Olay sırasında bahçedeydim. Arkam eve dönüktü. Bu sırada Ceyda'nın çığlık attığını, kapının çarpıldığını ve cam kırılma sesi duydum. Gidip baktığımda sağ kolunun kanlar içinde kaldığını gördüm. Hemen sağlık ekiplerini aradım. Ceyda salonun ortasında sırt üstü hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Ona zarar vermedim" dedi. Sanık avukatları da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip, olay yerinde keşif ve çevredeki kamera kayıtlarını talep etti.

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'KIZIMDAN FAYDALANMAK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Mahkemede dinlenen Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral, "Kızım hayat doluydu, intihar edebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Sanığın kızımdan faydalanmak istediğini, izin vermeyince böyle bir şey yaptığını düşünüyorum" dedi.

  • Baba Ahmet Yüksel de ifadesinde, "Sanığın kızımı tutup şiddetli bir biçimde kapıya çarptığını ve cam kesiklerinin bu şekilde oluştuğunu düşünüyorum" dedi.

Duruşma, ifadelerin ardından ertelendi.

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