Gündem Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR

Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen iki can salı içindeki 45 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Karaada açıklarında, Yunan unsurları tarafından göçmenlerin geri itildiği bilgisi alındı.
Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, iki can salı içindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından Çeşme Limanına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
OYNAT 00:59
Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.


Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan ölüme itti: 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
FOTOĞRAF 7
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22-23 Kasım tarihlerinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtarırken, yine lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmeni de yakaladı.
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Dikili ilçesi açılarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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Yine Menderes ilçesi Özdere açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
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Ayrıca, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve can salı içerisindeki 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüphelide yakalandı.
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Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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İzmir’de Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunan ölüme itti: 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ile 3 şüpheli de yakalandı.


Gözlerini Karadenize diktiler

Gözlerini Karadeniz'e diktiler

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