Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem

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Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşen kişi terörist çıktı

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile Rusya'nın ortak askeri devriyesinde zırhlı araca çıkmaya çalışırken düşen ve terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca sivil olduğu iddia edilen provokatörün, terörist olduğu ortaya çıktı.