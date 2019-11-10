Gündem Çeşmede 30 büyüklüğünde deprem
İZMİR

İzmir Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem

Çeşme'de 3.0 büyüklüğünde deprem

İzmir'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Çeşme'de saat 18.16'da deprem oldu.
Çeşme'de saat 18.16'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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