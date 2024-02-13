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Çeşme'de şaşırtan görüntü: Dolu yağışı ile beyaza büründü

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçede cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtü ile kaplanırken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonu ile görüntüledi.

07:55 - 13/02/2024 Salı
DHA
Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü
Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.


Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi.

Bu arada Çeşme ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.






 




#Çeşme
#Dolu
#İzmir
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