Cevdet Yılmaz'tan kararlılık mesajı: Türkiye’yi hak ettiği noktaya taşıyacağız

Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki ekonomimize ve üretimimize katma değer katan, istihdama katkı sunan iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ait. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileri ile fikir birliğine son derece önem veriyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma süreçlerini hep birlikte inşa ediyoruz.