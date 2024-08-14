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Cevdet Yılmaz'tan kararlılık mesajı: Türkiye’yi hak ettiği noktaya taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yaptığımız çalışmalarla, Türkiye'yi orta vadede, özellikle ekonomi ve sosyal refah alanlarında, hak ettiği seviyeye hep birlikte taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Lokman Özdemir
15:09 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, orta vadede Türkiye’yi her alanda hak ettiği noktaya taşımakta kararlı olduklarını söyledi.

X üzerinden açıklamalarda bulunan Yılmaz'ın, açıklamaları şöyle:

"Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde; Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileriyle bir araya gelerek bakanlarımız ile birlikte talep, görüş ve önerilerini dinledik.

Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki ekonomimize ve üretimimize katma değer katan, istihdama katkı sunan iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ait. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileri ile fikir birliğine son derece önem veriyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma süreçlerini hep birlikte inşa ediyoruz.

Yaptığımız çalışmalarla, orta vadede Türkiye’yi hep birlikte başta ekonomi ve sosyal refah olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız.

Bu yolda elini taşın altına koyan, görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol ve yönetimine teşekkür ediyorum."





#Cevdet Yılmaz
#Ekonomi
#Orta vade
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