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ANKARA

Çevre Bakanı Kurum müjdeli haberi duyurdu: "Sıfır Atık' Akdeniz'in en iyi projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nde birincilik ödülü aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Projemiz, ulusal ve uluslararası arenada birçok ödüle layık oldu” dedi. Kurum, 2030’a kadar yüzde 35 geri kazanım oranını hedeflediklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çevre Bakanı Kurum müjdeli haberi duyurdu: Sıfır Atık Akdenizin en iyi projesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi’nin Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından birincilik ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Kurum, İngiltere ve Türkiye iş birliğinde düzenlenen “Yeşil Finansman Konferansı”na katılmak üzere geldiği Londra’da açıklamalarda bulundu. Sıfır Atık Projesi’nin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ses getiren bir proje olduğuna işaret eden

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Akdeniz Parlamenterler Asamblesinde Sıfır Atık Projemiz, Dubai’de 9-10 Mart’ta düzenlenen 16’ncı Genel Kurul’da birinci seçildi. Akdeniz Parlamenterler Meclisinde 21 ülke var. Bu 21 ülke içerisinden birçok proje aday oldu ama Sıfır Atık Projesi birinci seçildi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz proje, gerçekten artık sınırlarımızı zorluyor. Hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok ödüle layık görüldü” diye konuştu.

Projenin hâmiliğini yapan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören çocuklar tarafından hazırlanan sıfır atık ve geri dönüşüm sergisinde.
Projenin hâmiliğini yapan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören çocuklar tarafından hazırlanan sıfır atık ve geri dönüşüm sergisinde.

HEDEF 2030’A KADAR YÜZDE 35

  • Sıfır Atık Projesi’yle geri dönüşüm anlayışını evin içine kadar getirdiklerini anlatan Murat Kurum, 2030 yılına kadar yüzde 35 geri kazanım oranını hedeflediklerini dile getirdi. Projeyi “çatı” olarak gördüklerini belirten Kurum, “Sıfır Atık Projesi, Türkiye’nin en büyük kadın çevre hareketi projesidir. Denizlerimizi korumak da kaynaklarımızı daha verimli kullanmak da millet bahçelerimizle yeşil alanların artırılması da Sıfır Atık Projemizin içerisinde. Dolayısıyla bu projeyi çok önemsiyoruz ve inşallah daha nice ödüller alacaktır. Sayın Emine Erdoğan’a da bize verdiği destekten ötürü şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

3 milyon ton sera gazı salımı engellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlayan ve Emine Erdoğan’ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi Eylül 2017’de başlatıldı. Sıfır Atık Projesi’yle 2017-2020 yılları arasında toplam 24 milyon ton geri kazanılabilir atıktan 30 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Ayrıca bu atıkların geri kazanımıyla 3 milyon ton sera gazı salımı engellendi. Proje kapsamında atık önleme ve azaltım çalışmalarının yanı sıra oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri kazanılmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bugüne kadar kaynakta ayrı toplama ve sıfır atık sistemini kuran kurum/kuruluş sayısı 140 bine ulaştı. Ayrıca sıfır atık konusunda 15 milyon kişiye eğitim verildi.

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