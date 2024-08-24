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Çevre Bakanlığı İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri için harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde görülen balık ölümleri üzerine inceleme başlattı. Bakanlığa bağlı ekipler, ölümlerin nedenlerini tespit etmek amacıyla bölgede detaylı araştırmalar yapıyor.

12:11 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:03 - 24/08/2024 Cumartesi
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İzmir Körfezi
İzmir Körfezi

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorunu bir türlü çözüme kavuşamıyor. Son zamanlarda balık ölümleri ve kötü koku sorunları da giderek artış gösteriyor.


Yüzbinlerce balık ölü olarak kıyaya vururken, kentteki ağır koku da kendisini hissettiriyor.


Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşları ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi.


Balık ölümlerinin yanı sıra, körfezin renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında Çipura, Deniz Levreği gibi balıklar bulunuyor.



Bakanlık harekete geçti


Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındığı aktarıldı.


Numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.



Su kaynakları da denetlenecek


Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.





#İzmir Körfezi
#balık
#deniz
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