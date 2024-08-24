Çevre Bakanlığı İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri için harekete geçti

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorunu bir türlü çözüme kavuşamıyor. Son zamanlarda balık ölümleri ve kötü koku sorunları da giderek artış gösteriyor.

Yüzbinlerce balık ölü olarak kıyaya vururken, kentteki ağır koku da kendisini hissettiriyor.

Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.