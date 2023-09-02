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Çevre illerden de görüldü: Malatya’ya düşen gök taşı geceyi gündüze çevirdi

Malatya'da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışık hüzmesi kameralara yansıdı. Çevre illerden de görülen ve gök taşı olduğu değerlendirilen ışık hüzmesi, çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlenirken, heyecana da neden oldu. Öte yandan bazı vatandaşlar korktuklarını dile getirirken cismin meteor olup olmadığı konusunda ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

21:29 . 2/09/2023 Cumartesi
IHA
Malatya'ya çevre illerden de görülen gök taşı düştü.

Malatya'ya çevre illerden de görülen gök taşı düştü.

Malatya’da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi heyecana neden oldu.




Doğanşehir ilesinde 20.15 sıralarında ’Meteor düştü’ iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlenen cisim kentte heyecan yaşanmasına neden oldu. Cismi çıplak gözle gözlemlediklerini belirten Esentepe Mahalle sakinlerinden Ali Demirci korktuklarını söyledi. Çevre illerden de gözlemlendiği ileri sürülen cismin meteor olup olmadığı konusunda ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan söz konusu olaya ilişkin görüntülerde ışık hüzmesi nedeniyle gecenin adeta gündüze döndüğü görüldü.



#Malatya
#Göktaşı
#Meteor
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