Gündem Çevre kirliliğine geçit yok Cezalara artırıldı
ANKARA

Çevre kirliliğine geçit yok: Cezalara artırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 2021'de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza, 382 liraya çıkarıldı. Eğlence mekanlarında gürültüye sebep olan işletmecilere verilen 44 bin 245 liralık ceza, yeni yılda 48 bin 275 lira olarak uygulanacak. Tehlikeli atıkları, kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf edenlere, 2021'de, 1 milyon 207 bin 155 bin liradan 12 milyon 71 bin 49 liraya kadar ceza verilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait tebliğ ile, çevreye kirletenlere 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak para cezalarına ilişkin miktarlar belirlendi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2021'de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza, 382 liraya yükseldi. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza ise 1895 liradan 2 bin 67 liraya çıkarıldı. Naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 15 lira 16 kuruşluk ceza miktarı, 2021 yılı için 16 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere 96 bin 561 lira ceza

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası, 88 bin 499 liradan 96 bin 561 liraya çıkarıldı. Gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1461 liralık ceza miktarı ise 2021'de 1594 lira olarak uygulanacak. Araçlarda abart egzoz kullananlara verilen 4 bin 412 liralık ceza, 4 bin 813 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen ceza da 14 bin 740 liradan 16 bin 82 liraya yükseldi.

Eğlence mekanlarındaki gürültüye 48 bin 275 lira ceza

Eğlence mekanlarında gürültüye sebep olan işletmecilere verilen 44 bin 245 liralık ceza da yeni yılda 48 bin 275 lira olarak uygulanacak.Anız yakanlara dekar başına kesilen 73 lira 68 kuruşluk ceza miktarı, 80 lira 39 kuruşa çıkarılırken, yasalara aykırı kum, çakıl alanlara yönelik cezalar da metreküp başına 442 lira 49 kuruştan 482 lira 80 kuruşa yükseldi.

Dünyada yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken ölüyor
HAYAT
Dünyada yaklaşık 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle erken ölüyor
  • Atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara verilen 88 bin 499 liralık ceza miktarı, 2021'de 96 bin 561 lira olacak. Tehlikeli atıkları, kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf edenlere, 2021'de, 1 milyon 207 bin 155 bin liradan 12 milyon 71 bin 49 liraya kadar ceza uygulanacak.

Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara uygulanan ceza, 221 bin 267 liradan 241 bin 424 liraya çıkarıldı.

Düzce'de halk nefes alamıyor: Hava kirliliği alarm seviyesinde
FOTOĞRAF 9
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce’de hava kirliliği oranı 'sağlıksız'dan 'kötü' döndü.
Title
Buna göre, 24- 27 Kasım'da 'hassas' seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım'da 'sağlıksız' boyuta ulaştı.
Title
30 Kasım'da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği w-'kötü' seviyesine kadar çıktı.
Title
Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi.
Title
Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.
Title
Title
Title
Title
Düzce'de halk nefes alamıyor: Hava kirliliği alarm seviyesinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre, Düzce'de son bir haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı. Bakanlık sokakta gezmenin dahi sakıncalı olduğu uyarısını yaparken, halk nefes almakta zorlandığını söyledi.


  • Özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere yönelik 73 bin 747 liralık ceza 80 bin 465 liraya, sulak alanları doldurup, kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara uygulanan 368 bin 789 liralık ceza ise 402 bin 385 liraya yükseltildi.

İzmir'de sele karşı toprak set çekilmişti: Çözüm değil çevre kirliliği​
FOTOĞRAF 7
Title
İzmir'de hafta başı aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşmasıyla, sahil yakınındaki İkinci Etap isimli sitenin otoparkı ve bahçesi sulara gömüldü. İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri ise, olası bir sel baskınını önlemek amacıyla sahil bandına yaklaşık 300 metrelik topraktan bir set çekti. Mimar Mühendisler Grubu İzmir Şube Başkanı, İnşaat Mühendisi Abdülaziz Aydın ise, sahile toprak dökülüp, set oluşturulmasının çözüm değil olsa olsa çevre kirliliği olduğuna dikkati çekip, Toprak yayma işlemiyle yani zemini kazıp yola bir set çekme şeklinde yapılan bu toprak yığınıyla bu sorun çözülmez. Bu, bölgedeki mağdur olan vatandaşların gerginliklerini almak için yapılmış bir durumdur dedi.
Title
Mavişehir'de alt yapının bina inşaatı için elverişli olmadığını ifade eden Aydın, Bu bölge deniz seviyesiyle yükseklik anlamında hemen hemen deniz seviyesiyle aynı noktada. Buraların hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmaması gerekmekteydi. Alt yapı sağlıklı bir yapı yapmaya zaten elverişli değil. Bu kadar kötü bir zemin deniz seviyesine hemen hemen eş değer. Bu zeminin yapılaşması eğer elzemse zeminle ilgili önceden çalışma yapmak gerekirdi diye konuştu.
Title
Mavişehir'de olası sel baskınlarına karşı kalıcı çözüm olarak tanımlanan kıyı rehabilitasyon çalışmalarının da etkili olmayacağını ifade eden Aydın, şunları söyledi: Kalıcı olarak tanımlanan o proje hayata geçse bile deniz tarafından olan kısmı önlenebilir ama şiddetli yağışların yüzey sularının denize ulaşmasının eğime sahip olmadığından yeterince kesite sahip olamadığından bu su baskınları mağduriyet yaratmaya devam edecektir. Denizin 4 metre kadar derininden yüzeye karşı beton bloklar yerleştirilecek, büyük taşlarla bir tahkimat yapılacak, Böylece denizin karaya taşmasının önüne geçecek, kalıcı bir bariyer olacak. Ancak bu proje tüm sahil boyunca olmadığından özellikle şiddetli yağışlarda bu su baskınlarının devam edeceği düşüncesindeyim. Maalesef buranın kaderi bu. Bu bölge bir sünger gibi suyu deşarj edecek kadar yükseklikte ve eğim de olmadığı için bu çalışmalar da kalıcı çözüm üretmeyecektir.
Title
Title
Title
Title
İzmir'de sele karşı toprak set çekilmişti: Çözüm değil çevre kirliliği​
Mimar Mühendisler Grubu İzmir Şube Başkanı İnşaat Mühendisi Abdülaziz Aydın, etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlara karşı İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir sahili bandına çekilen topraktan set de dahil hiçbir çalışmanın bölgedeki su baskınlarına kalıcı çözüm olamayacağını söyledi. Aydın, " Sahile toprak döküp, set oluşturmak çözüm değil olsa olsa çevre kirliliği olur" dedi.
Abone Ol Google News
Allah canını almasın yeni mi geliyorsun?

Allah canını almasın yeni mi geliyorsun?

Belediye aracını gören Ankaralı verdi veriştirdi.
Bir oda dolusu parası var

Bir oda dolusu parası var

​Koleksiyon tutkusuyla 45 yıldır eski para biriktiriyor.
Deniz Naki’nin uyuşturucu satıcılığından tutuklanmasının ardından CHP destek mesajını apar topar kaldırdı

Yeni başsavcılar<br>belli oldu

Yeni başsavcılar
belli oldu

​Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul'a atandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü.

Tarlada 3,5<br>kurusu 35 TL

Tarlada 3,5
kurusu 35 TL

Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor, ciddi talep var.
Ankara'da medyum operasyonu

Ankara'da medyum operasyonu

Uygunsuz koşullarda beslenen 20 köpek ve 16 kediye el konuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.