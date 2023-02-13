|
Gündem

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

15:59 . 13/02/2023 Pazartesi
IHA
153 bin 506 birimin yıkılması gerek

153 bin 506 birimin yıkılması gerek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi."


#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#deprem
#hasar
#bina
#yıkım
1 saat önce
default-profile-img
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor
Depremzede kardeşlere Arda Güler sürprizi
Dulkadiroğulları tarafından yapılmıştı: Bin 300 yıllık cami depremde yıkıldı
Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede
Bakan Kirişci: Adana’da 2 bin 745 bina sağlam veya az hasarlı
Uğurcan Çakır'dan çağrı: Renk ve arma ayırmaksızın herkesi bekliyoruz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.