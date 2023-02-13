Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
15:59 . 13/02/2023 Pazartesi
IHA
153 bin 506 birimin yıkılması gerek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi."
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.