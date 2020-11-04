Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Kurum, "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir" şeklinde konuştu.
Bakan Kurum'un açıklamalarında diğer satır başları şöyle:
- "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım.
- 17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek.
(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180.
Kurum, TOKİ'nin İzmir'de en geç bir ay içinde konutların inşasına başlayacağını belirterek, "Bir yıl içinde de konutları teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.
Kurum, "Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kuruyoruz, çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz" diye konuştu.