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POLİTİKA İZMİR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Kurum, "17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek" ifadelerini kullandı. Kurum, TOKİ'nin İzmir'de en geç bir ay içinde konutların inşasına başlayacağını belirterek, "Bir yıl içinde de konutları teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Bakan Murat Kurum
Bakan Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kurum, "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir" şeklinde konuştu.

İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri noktalandı
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İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri noktalandı

Bakan Kurum'un açıklamalarında diğer satır başları şöyle:

  • "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım.
  • 17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek.

  • (İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180.

İzmir'deki deprem anı KGYS kameralarına yansıdı: Vatandaşın korku dolu anları böyle kaydedildi
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İzmir'deki deprem anı KGYS kameralarına yansıdı: Vatandaşın korku dolu anları böyle kaydedildi
İzmir'de deprem anında yaşananlar, kentin farklı noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, esnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçması yer aldı. Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.

Kurum, TOKİ'nin İzmir'de en geç bir ay içinde konutların inşasına başlayacağını belirterek, "Bir yıl içinde de konutları teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kurum, "Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kuruyoruz, çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz" diye konuştu.

Minik Ayda'dan tüm Türkiye'ye mesaj var: İyiyim, akşam yemeğimizi yiyeceğiz
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Minik Ayda'dan tüm Türkiye'ye mesaj var: İyiyim, akşam yemeğimizi yiyeceğiz
Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, çalışmaların 91'inci saatinde mucize eseri kurtarılan Ayda bebeği hastanede ziyaret etti. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.


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