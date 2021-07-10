Bakan Kurum müjdeyi verdi: Marmara'da balıkların görünmeye başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi kıyılarında müsilajın etkisini yitirmesiyle suyun berraklaştığını gösteren bir video paylaştı.
"Marmara Hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede." ifadelerini kullandı.
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Merkezi Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'ndeki Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde, 2018 yılından bu yana yürütülen Aslan ve Balon Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi (BAYOMA) projesi kapsamında, balıkçılık teknolojisi yüksek mühendisi Merve Karakuş tarafından aslan balıkları izlendi.
Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda aylık yapılan tüplü dalışlarda aslan balıkları zıpkınlarla avlanarak, örnekleme yapıldı. Örneklenen bireylerin enstitüde kurulan laboratuvarda biyolojik ölçümleri gerçekleştirilirken, aslan balıklarının neden bu kadar yayılım gösterdiği sorusuna yanıt arandı.
Yapılan çalışmalarda Hint Okyanusu kökenli olan aslan balıklarının ekolojik olarak büyük bir tehdit içerdiği görüldü. Aslan balıklarının yaşam alanlarındaki ticari türler dahil, tüm türlerin yavrularını yiyerek beslendiği, doymak bilmeyen bir tür olduğu ve çok hızlı yayılış gösterdiği tespit edildi. Tüm bu zararların önüne geçebilmek, yayılımını kontrol altına alabilmek için aslan balığının sofralarda tüketilmesi gerektiği görüşü ortaya konuldu.
Zehirli olan dikenlerinden arındırılması durumunda etinin yenmesinde sakınca olmadığı, aslan balıklarının etinin protein deposu olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla aslan balıklarının pazarda ve restoranlarda satılması, böylece hem ekonomik kazanç elde edilmesi hem de türün yayılımının kontrol altına alınarak, ekosistem üzerindeki baskısının azaltılması hedeflendi.
'ASLAN BALIKLARININ ETİNDE ZEHİR YOKTUR' <br><br> Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde görevli balıkçılık teknolojisi yüksek mühendisi Merve Karakuş, şu bilgileri verdi: Aslan balıkları Hint-Pasifik Okyanusu kökenlidir. 2014 yılında ilk olarak sularımıza giriş yapmıştır. İskenderun Körfezi'nde kaydedilmiştir. Hızlı yayılımcı özelliğiyle Ege sularında şu anda yayılım göstermektedir. İzmir Aliağa'da kaydedilmiştir. Yaşam alanındaki bütün türlerin yavruları ile beslenen obur bir türdür...
Bu da ekosisteme zarar vermekte, tehdit etmektedir. Aslan balıklarının etinde bir zehir yoktur. İnsan sağlığını sadece gövdesinde bulundurduğu zehirli dikenle tehdit eder. Onları da bir bıçak yardımı ile düzgün bir şekilde temas ederek kestiğinizde herhangi bir sıkıntısı yoktur...
Herhangi bir sıkıntı olduğunda ise ilk yardımı 40- 45 derecelik bir sıcak suda ağrı şiddeti azalıncaya kadar en az yarım saat bekletmektir. Alerjik bir bünyeniz varsa bu şiddet geçmiyorsa en yakın sağlık kuruluşuna giderek tedavi olunmalı.
Aslan balığını sofraya getirecek araştırma
Aslan balığını sofraya getirecek araştırma
Bu balığa dokunmak yasak yemek serbest
Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde yürütülen çalışma kapsamında aslan balıklarının sofrada tüketilerek ekosisteme verdiği zararın azaltılması gerektiği görüşü ortaya kondu. Balıkçılık teknolojisi yüksek mühendisi Merve Karakuş, "Aslan balıklarının etinde zehir yoktur. İnsan sağlığını sadece gövdesinde bulundurduğu zehirli dikenle tehdit eder. Onları da bir bıçak yardımıyla doğru temasla düzgün olarak kestiğinizde herhangi bir sıkıntısı yoktur" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor. Caddebostan Sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.
Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi: Tertemiz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.
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İzmit Körfezi’nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan olumlu sonuç alındı. Yaklaşık 3 aydır hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından özellikle 30 Mayıs'ta müsilajla kaplı olan Tütünçiftlik Sahili, büyük oranda temizlendi.
Sahilde yürüyüşe çıkan Ergün Sarıcı, temizlik çalışmalarının ardından sahilin eski görüntüsüne kavuştuğunu belirterek, “Geçen ay müsilaj vardı ama deniz şu an tertemiz. Sürekli buralara gezmeye geliyoruz. Geçen ay çok yoğundu, denizin açıklarına kadar vardı ama şu an temizlendi. Sahil hattı boyunca yürüdüm henüz müsilaja denk gelmedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
İzmit Körfezi'nde müsilaj temizlendi
İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, sonuç verdi. Müsilajın özellikle 30 Mayıs'ta yoğun olduğu Tütünçiftlik Sahili'nin büyük ölçüde temizlendiği görüldü.