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ELAZİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da yaptığı açıklamada "Acil yıkılacak bina sayısı 3 bin 200. Köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Acil yıkılacak bina sayısı 3 bin 200. Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız. Köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Belediyenin uygun gördüğü alanlarda güçlendirme yapacağız.

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