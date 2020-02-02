Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Acil yıkılacak bina sayısı 3 bin 200. Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız. Köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Belediyenin uygun gördüğü alanlarda güçlendirme yapacağız.
#CANLI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Acil yıkılacak bina sayısı 3 bin 200. Rezerv alanlarında projelerimizi başlatmış durumdayız.https://t.co/QJhpHfPjlw
— Yeni Şafak (@yenisafak) February 2, 2020
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