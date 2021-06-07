Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelge gönderdi: 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Marmara Denizi'nde kıyısı bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova valilikleri, merkez belediyeleri ve ilçe belediyeleri, Marmara Belediyeler Birliği, ilgili belediye katı atık birlikleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, ilgili sanayi ve ticaret odalarına genelge gönderildi.

'EN BÜYÜK DENİZ TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ'

'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelgede, Marmara Denizi'nde son günlerde sıcaklık (iklim değişikliği etkisi ile birlikte), deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor bolluğuna bağlı olarak ortaya çıkan ve doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde müsilaj kirliliği görülmeye başlandığı hatırlatıldı. Kirliliğin giderilmesi amacıyla bakanlık koordinasyonunda Marmara Deniz Havzası'nda yer alan valilikler, yerel yönetimler, ilgili kurum/kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla 'Marmara Denizi Eyle Planı' hazırlandığı kaydedildi. Müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da 'en büyük deniz temizliği seferberliği' başlatılacağı anımsatıldı.

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Bu çerçevede; Marmara Denizi'ne kıyısı olan valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm merkez, bağlı ve taşra teşkilatları, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm kurum/kuruluşlarca bu çalışmanın başlatılması ve tamamlanıncaya kadar koordineli bir şekilde yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm çalışmaların izlenmesi, kontrolü ve denetimi Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda Bakan Yardımcısı başkanlığında İstanbul’da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacaktır. Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden çevreden sorumlu Şube Müdürü veya teknik personel görevlendirilecektir. Merkezin sekretaryası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır" denildi.

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Genelgede, il bazında yapılan ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için valiliklerde, vali başkanlığında Koordinasyon Merkezi oluşturulacağı kaydedilerek, "Koordinasyon Merkezinin sekretarya hizmetleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yürütülecektir. Bu çalışmada Marmara Denizi Eylem Planında öngörülen eylemlerle ilgili tüm kurum/kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile yerel yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanları ile çalışmalara destek verecektir. Bununla birlikte, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir" denildi.

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FOTOĞRAF 12 Son aylarda Marmara Denizi’nde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, Caddebostan sahil şeridini adeta kaplarken, havadan çekilen görüntülerde deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi. Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili müsilaj istilası altında Caddebostan Sahili'nde dün akşam saatlerinde yoğunlaşan deniz salyaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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FOTOĞRAF 19 Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor. Marmara Denizi’nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu. Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde son durum, drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi. Marmara'da müsilaj kâbusu: Felaketin son hali havadan görüntülendi Marmara bölgesinde endişe verici boyutlara ulaşan deniz salyası (müsilaj) felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün yapılan toplantının ardından deniz salyası (müsilaj) için alınan son dakika kararlarını açıklamış, "Marmara'yı terk etmeyeceğiz. Haliç'te ne yapıldıysa, Marmara için de aynısını yapacağız. Marmara'nın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak çalışmalar yapacağız" dedi. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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