Ceyhan'da öğrenci servisi dereye düştü: 2'si ağır 9 yaralı

13:5619/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Adana

Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenci servisinin dereye düşmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki Üçdutyeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, yol kenarındaki dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan şoför ile 8 öğrenci, itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan şoför ile 1 öğrencinin durumunun ciddi olduğu, 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.






