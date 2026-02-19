Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Kamyon tıra arkadan çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Kamyon tıra arkadan çarptı

09:3819/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyon, aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 06.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı Edirne istikametinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre 54 AHJ 028 plakalı kamyon seyir halindeyken, aynı yönde seyreden 48 YK 895 plakalı tıra arkadan çarptı.


Çarpma sonucu kamyon sürücüsü sıkışarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve otoyol jandarması sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü kamyondan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Olay esnasında, jandarma ekipleri trafik akışını tek şeride düşürerek güvenlik önlemi aldı. Yolda uzun süre trafik oluşurken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.


#Kuzey Marmara
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KURUMSAL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2026! İş arkadaşına, öğretmene, yöneticiye, resmi Hoşgeldin Ramazan sözleri