Gündem Ceylanpınarda roketin isabet etmesi sonucu şehit olan 11 yaşında Elif son yolculuğuna uğurlandı
ŞANLIURFA BARIŞ PINARI HAREKATI

Şanlıurfa Ceylanpınar'da roketin isabet etmesi sonucu şehit olan 11 yaşında Elif son yolculuğuna uğurlandı

Ceylanpınar'da roketin isabet etmesi sonucu şehit olan 11 yaşında Elif son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde evinin önünde teröristlerin attığı roketin isabet etmesi neticesi şehit olan 11 yaşındaki

Elif Terim

son yolculuğuna uğurladı.

Haber Merkezi IHA
11 yaşındaki şehit Elif için cenaze namazı kılındı.
11 yaşındaki şehit Elif için cenaze namazı kılındı.

Teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen 6. sınıf öğrencisi Elif Terim için Özbek Mahallesi’nde bulunan camide tören düzenlendi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in yanı sıra ailesi, sevenleri, komutanlar ile protokol üyeleri katıldı.

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Teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Elif için camide tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Erin, "Tehdit ve zorbalığı dünyada en iyi uygulayan örgütlerden biri olan PKK’nın yüzünü bir kez daha gördük. Mehmetçiğimiz büyük bir titizlik ile operasyonu yürütüyor. 4 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Geleceğe umutla bakan kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. TSK, iki ilçemize atılan roketler sonrasında, hızlı bir şekilde buldukları terör yuvalarını imha etti. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in yanı sıra ailesi, sevenleri, komutanlar ile protokol üyeleri katıldı.

Baba İbrahim Halil ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından 11 yaşındaki Elif’in cenazesi askerlerin omzunda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

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