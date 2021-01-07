Gündem Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
İSTANBUL

Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler

Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler

Gaziosmanpaşa’da kısıtlamalara rağmen kepenkleri kapalı bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 38 bin TL ceza kesildi. Cezayı öğrenen bu kişiler son ana kadar oyunlarına devam etti.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs nedeniyle kapatılan kahvehanelerde oynanan kumar şimdi evlerde veya dışarıdan kapalı görünümü verilen dükkanlarda oynanıyor.
Koronavirüs nedeniyle kapatılan kahvehanelerde oynanan kumar şimdi evlerde veya dışarıdan kapalı görünümü verilen dükkanlarda oynanıyor.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallede kısıtlamanın olduğu saatlerde devriye gezen ilçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kepenkleri kapalı haldeki bir iş yerinden gelen seslerden şüphelendi. Polislerden biri ne olduğunu anlamak için sivil olarak içeri girdi. Polis iş yerine girdiğinde içeride kumar oynayan kişilerin olduğunu gördü. Bunun üzerine diğer ekipler de içeri geldi ve bu kişiler suç üstünde yakalandı.

Kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 97 bin 356 lira ceza
GÜNDEM
Kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 97 bin 356 lira ceza


Son ana kadar kumar oynadılar

Asayiş ekiplerinin baskınıyla içeride kumar oynayanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Kısıtlamayı hiçe sayarak bir araya gelip kumar oynayan bu kişiler kendilerine ceza yazılacağını öğrenince işlemler sürerken oyunlarına devam etti. Kısıtlamaya rağmen kumar oynadıkları görülen 11 kişiyle birlikte iş yeri sahibi Bayram A.’ya Hıfzısıhha Kanununa muhalefet suçundan toplam 38 bin TL para cezası kesildi.

Boksörler derneğine kumar baskını: Polisi karşısında görünce uyuma numarası yaptı
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Olay, merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Bulvarında boksör derneği görünümlü kafe halinde kıraathanede meydana geldi.
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Emniyet Müdürlüğü Polisleri, ’’boksör’’ derneği görünümü verilmiş 3 katlı kafe tarzı kıraathanede yasa dışı bir şekilde kumar oynandığını ve adreste Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiğini tespit etti.
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Adrese saat 02.30 sıralarında şok baskın yapıldı. İş yeri sahibinin gizlenmek ve olası polis baskınlarından saklanmak için dışarıdan Boksör dernek haline dönüştürülmüş içeriden ise kıraathane olarak tasarladığı ve bu şekilde kamufle ettiği belirlendi.
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Oyun oynadıkları tespit edilen aralarında kadınında bulunduğu 8 kişiden ikisi polis ekiplerini görünce çatıda uyuma numarası yaptı. Bir kişi ise dolap arkasında gizlendiği yerde yakalandı.
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Taner A., Ekiplerden birine ’’sizinle konuşmak isteyen birisi var’’ dedi. Komiser telefon ile konuşmak istemeyince Taner A., telefondaki ’’Hamdi Bey’e komiser şuan konuşmak istemiyor diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ayrıca ekiplere Vahdettin İ.’nin ise eski milli boksör olduğunu dile getirdi.
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Emniyet Müdürlüğü Ahlak büro ekipleri girişi kafe olarak tasarlanmış adreste bulunarak iskambil oynadıkları tespit edilen Yılmaz U.(55)., Mustafa Ç.(64)., Oktay K.(38)., Murat O.(44)., Mehmet B.(62)., Taner A.(42)., Vahdettin İ., ve Meliha Ö.(39)’ye sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet gerekçesiyle üç bin 150’er lira idari para cezası kesti.
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8 kişiye toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. 8 kişiye 2 bin 350’er liradan 18 bin 800 TL kumar oynadıkları için ceza kesildi. Ayrıca derneğe 40 bin TL ceza kesildi. İş yeri ise Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.
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Boksörler derneğine kumar baskını: Polisi karşısında görünce uyuma numarası yaptı
Bursa'da polis boksör derneği görünümlü kafe halindeki kıraathaneye baskın düzenledi. Baskın sonrası karşısında polisi gören bir kişi uyumuş numarası yaparken bir kişi ise dolap arkasına gizlendi. Kıraathanede yer alan şahıslar birinin ise telefona sarılıp polisin ''Hamdi Bey'' ile konuşmasını istemesi dikkat çekti.


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