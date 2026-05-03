Ceza yemek için tüm koşulları taşıyan aracın sürücüsüne ceza

3/05/2026
IHA
Plakasız ve muayenesiz araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Aksaray’da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin plakasız, sigortasız ve muayenesiz olduğu tespit edildi. Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yakalanan araç sürücüsüne 3 ayrı maddeden toplam 12 bin 942 lira ceza uygulandı. Araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde devrile atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden ve ön plakası olmayan 27 AUZ 018 plakalı otomobili durdurdu. Ruhsat kontrolünden geçirilen aracın sigortası ve muayenesinin de olmadığı tespit edilirken, ekipler M.C.T. isimli araç sürücüsüne 3 ayrı maddeden 12 bin 942 lira ceza kesti. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi.



