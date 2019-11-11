Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: Ablası, eniştesi ve yeğenini vurdu

Alınan bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan Cem Y. Kartal Yıldırım Sokak’ta 6 katlı bir binanın 3. katında yaşayan ablası Sedef Adanur O., eniştesi Serkan Güzeltepe’yi ve yeğeni Burçin Güzeltepe’yi silahla vurdu.

Aralarında çıkan nedeni henüz bilinmeyen tartışma sonucu sinirlenen Cem Y. önce eniştesi Serkan G.’yi başından, olayı engellemeye çalışan ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.

'AHA SİLAH AHA MERMİ'

Silah sesleri ile uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.’yi gözaltına aldı.

ENİŞTENİN DURUMU AĞIR

112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G.’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

OYNAT 00:38 Öfkeli kardeş; ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurdu Kartal'da aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen ablası ile tartışan Cem Y., silahla ablasına, eniştesine ve yeğenine kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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