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Cezaevinden firar etti, bir gün sonra yakalandı

Cezaevinden firar etti, bir gün sonra yakalandı

17:497/06/2025, Cumartesi
DHA
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Gülfidan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gülfidan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki gün cezaevinden firar eden Poyraz Gülfidan (26), bir gün sonra yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince de kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, arife günü cezaevinden firar eden Poyraz Gülfidan'ın yakalanmasına yönelik motosikletli polis timleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Gülfidan'ın adresini belirledi. Polis, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. 'Hırsızlık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülfidan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülfidan, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekipleri bayram tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.


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#Poyraz Gülfidan
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