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Cezaevinden İngilizlere röportaj veren Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditkâr mesaj

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veren Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş, İngiliz gazetesi Financial Times'a verdiği demeçte, "Seçimden sonra beni cezaevinde tutabilecek mi göreceğiz" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditkar sözler sarf etti.

16:53 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

Selahattin Demirtaş - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

Edirne'deki cezaevinden İngiliz gazetesi Financial Times'a konuşan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "değişim ve demokrasi için içten bir çaba sarf ettiğini" ifade etti. Demirtaş, aynı zamanda Kürt seçmenin kesin bir karar vermeden önce sürecin biraz ilerlemesini bekleyeceklerini söyledi. Demirtaş, "Kürt seçmenin desteğini almayan bir parti hiçbir zaman iktidara gelmedi. Bu seçimde de Kürtler belirleyici olacak" dedi.

Diktatör söylemlerini sürdürdü

"Türkiye adım adım baskıcı/otoriter bir rejime dönüştü" diyen Demirtaş, "Eğer Erdoğan bu seçimi kazanırsa Türkiye yeni bir tür diktatörlüğe geçiş yapmış olacak" dedi.

Erdoğan'a karşı birlik çağrısı

Demirtaş, "Erdoğan toplumu bölerek iktidarda kalmayı başardı. Muhalefetin birlik olması sadece kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Hapisten çıkış biletini Kılıçdaroğlu'nda arıyor

"Siyaseti asla bırakmadım ve mücadelenin içinde yer almaya çalışıyorum" diyen Demirtaş, "Erdoğan açıkça beni hapiste tutacağını söylüyor. Seçimden sonra da bunu söyleyebilecek mi göreceğiz" diye devam etti.


Manipülasyon ittifakı: Meral Akşener'in 'Erdoğan' yalanına HDP'li Selahattin Demirtaş da destek verdi
Manipülasyon ittifakı: Meral Akşener'in 'Erdoğan' yalanına HDP'li Selahattin Demirtaş da destek verdi

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına bugün sabah saatlerinde bir kurşun isabet etti. Kimsenin yara almadığı olay sonrası siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yaşananlardan sorumlu tuttu. Olayın binaya yakın konumda bulunan inşaattaki hırsızlığı engellemek maksadıyla bir bekçi tarafından ruhsatlı silahla gerçekleştirildiği ortaya çıkarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da Akşener'e destek açıklaması yaptı. İYİ Partili ortağı ile aynı dili kullanan terör tutuklusu Demirtaş, "Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz." ifadelerini kullandı.


#Selahattin Demirtaş
#Financial Times
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
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