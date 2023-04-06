Cezaevinden İngilizlere röportaj veren Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditkâr mesaj

İlk kezBertolt Brechttarafından kullanıldığı iddia edilen bir kavram; toplumsal gestus… Kavramın siyasi boyutunu, 10 Eylül 2019’da bu sütunlarda yazmışız… Meraklısı oraya göz atabilir.Özetle ifade edelim… Örneğin, misafirliğe gittiğinizde ya da yemekli-yemeksiz bir toplantıda nerede oturduğunuz (nereye oturtulduğunuz) sizin o insanlarla ilişki düzeyiniz hakkında fikir verir…Kılık kıyafet ve en önemlisi kiminle, ne ile aynı karede, nasıl fotoğraf verdiğiniz sizin ‘dünyagörüşü’nüzden siyasi duruşunuza