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CHP 126 belediye başkan adayının ismini açıkladı: Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. Parti Meclislerinde adayların bir bölümünün belirlendiğini belirten CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Muharrem Erkek olduğunu ifade etti. Erkek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Adalet Bakanı olacağını duyurduğu isimdi. CHP yönetimi, 35 seçim çevresinde ise ön seçim kararı aldı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:45 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:29 - 21/12/2023 Perşembe
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CHP Genel Merkezi (Foto: Arşiv)
CHP Genel Merkezi (Foto: Arşiv)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği Parti Meclisi (PM) Toplantısı'nın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirtti.

126 adayını daha açıklayan CHP yönetimi, 35 seçim çevresinde ön seçim kararı aldı.

Kılıçdaroğlu'nun 'gölge' Adalet Bakanı da listede

Yücel, Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Muharrem Erkek olduğunu ifade etti.

Erkek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Adalet Bakanı olacağını duyurduğu isimdi.

Listede Konya'da İsmail Sonkaya, Samsun'da Cevat Öncü, Manisa'da ise Ferdi Zeyrek öne çıkan isimler oldu.

CHP tarafından açıklanan listede yer alan il, ilçe ve aday isimleri şöyle:

ADANA FEKE MEHMET ALİ KIZILOLUK

ADANA İMAMOĞLU KASIM KARAKÖSE

ADIYAMAN BESNİ ŞAMBAYAT NEJDET ARICI

ADIYAMAN BESNİ VAKKAS AÇAR

ADIYAMAN ÇELİKHAN PINARBAŞI MAHMUT ALAN

ADIYAMAN GÖLBAŞI HARMANLI AHMET DEĞİRMENCİ

ADIYAMAN GÖLBAŞI İSKENDER YILDIRIM

ADIYAMAN MERKEZ YAYLAKONAK ABUZER AYDIN

ADIYAMAN TUT MUTTALİP GÜLTEKİN

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ÖZBURUN FETHİ KIZILASLAN

AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA VELİ BAKICI

AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ ARİF AR

AKSARAY SARIYAHŞİ MUSTAFA DOĞANGÜZEL

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ZEHRA ÖZYOL

AMASYA MERKEZ TURGAY SEVİNDİ

ANKARA ELMADAĞ ADEM BARIŞ AŞKIN

ANKARA GÜDÜL MEHMET DOĞANAY

ANKARA YENİMAHALLE FETHİ YAŞAR

ARDAHAN ÇILDIR NURETTİN AYGÜN

ARDAHAN DAMAL MURAT DALANBAY

ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ YÜKSEL BOZKURT

ARDAHAN MERKEZ FARUK DEMİR

AYDIN BOZDOĞAN MUSTAFA GALİP ÖZEL

AYDIN ÇİNE MEHMET KIVRAK

AYDIN SULTANHİSAR OSMAN YILDIRIMKAYA

BALIKESİR BALYA ORHAN GAGA

BALIKESİR BİGADİÇ ZAFER GÖKSEL

BALIKESİR GÖNEN İBRAHİM PALAZ

BALIKESİR KEPSUT OĞUZ ARSLAN

BALIKESİR MARMARA AYDIN DİNÇER

BARTIN AMASRA RECAİ ÇAKIR

BARTIN MERKEZ KOZCAĞIZ EROL GÜNEŞ

BARTIN MERKEZ MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA

BARTIN ULUS ABDİPAŞA MEHMET ŞAHİN

BURDUR BUCAK KIZILKAYA ŞEREF COŞAR

ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY NECATİ KOPÇA

ÇANAKKALE GELİBOLU MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR

ÇANAKKALE MERKEZ MUHARREM ERKEK

DENİZLİ BEKİLLİ ÖNDER DEMİR

DENİZLİ ÇAL AHMET HAKAN

DENİZLİ SARAYKÖY MEHMET SALİH KONYA

DENİZLİ SERİNHİSAR OSMAN KILIÇ

DÜZCE GÖLYAKA NECMİ GÜRGEN

EDİRNE ENEZ ÖZKAN GÜNENÇ

EDİRNE İPSALA YENİKARPUZLU AHMET KÖPRÜ

EDİRNE MERİÇ SUBAŞI ERSÖZ ZÜMBÜL

ESKİŞEHİR ÇİFTELER ZEHRA KONAKÇI

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HABİL DÖKMECİ

GİRESUN ESPİYE EROL KARADERE

GİRESUN TİREBOLU BURHAN TAKIR

GÜMÜŞHANE KÜRTÜN BURHA BİLGİN

HATAY ERZİN ÖKKEŞ ELMASOĞLU

ISPARTA KEÇİBORLU MEHMET YILDIZ

ISPARTA MERKEZ SAVKÖY AYŞENUR TOZUR

ISPARTA SÜTÇÜLER ZEYNEP KESİKTAŞ

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ ÇİÇEKPINAR MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ KAMİL KAPCI

ISPARTA YALVAÇ HÜYÜKLÜ ALİ DURAK

İSTANBUL FATİH MAHİR POLAT

İSTANBUL PENDİK SÜLEYMAN TARIK BALYALI

KARABÜK OVACIK MUSTAFA ORHAN

KARAMAN AYRANCI MEHMET NURİ ÖZKAN

KARAMAN ERMENEK GÜNEYYURT İSA ÖNER

KARS KAĞIZMAN SERGÜL KESKİN

KASTAMONU CİDE MEHMET EŞREF MUTLU

KASTAMONU ŞENPAZAR HATİCE AYDOĞAN

KASTAMONU TOSYA TUĞÇE KEFELİ

KIRIKKALE KESKİN MEHMET ÇOLAKOĞLU

KIRŞEHİR BOZTEPE HÜSEYİN TAKAN

KIRŞEHİR KAMAN ERHAN TALU

KIRŞEHİR MERKEZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU

KIRŞEHİR MUCUR MERYEM FIKIRKOCA

KOCAELİ DARICA SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN

KOCAELİ KARAMÜRSEL AHMET ÇALIK

KOCAELİ KARTEPE NİLAY MERTTÜRK

KONYA BEYŞEHİR RIDVAN ŞENYURT

KONYA BÜYÜKŞEHİR İSMAİL SONKAYA

KONYA DOĞANHİSAR ENGİN KÜTÜKCÜ

KONYA HADİM MÜRSEL AYRANCI

KONYA KARAPINAR GÖNÜL KARABACAK

KONYA KARATAY MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

KONYA MERAM BAHAR ALTAY ÇAÇIK

KONYA SEYDİŞEHİR HASAN USTAOĞLU

KONYA TUZLUKÇU NURETTİN AKBUĞA

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR HALİL İBRAHİM ALNAR

KÜTAHYA MERKEZ EYÜP KAHVECİ

KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK AHMET ALBAY

MANİSA AKHİSAR BESİM DUTLULU

MANİSA ALAŞEHİR AHMET ÖKÜZCÜOĞLU

MANİSA BÜYÜKŞEHİR FERDİ ZEYREK

MANİSA GÖLMARMARA CEM AYKAN

MANİSA GÖRDES İBRAHİM BÜKE

MANİSA KULA HİKMET DÖNMEZ

MANİSA SARUHANLI ZEKİ BİLGİN

MANİSA SOMA SERCAN OKUR

MANİSA ŞEHZADELER GÜLŞAH DURBAY

MANİSA TURGUTLU ÇETİN AKIN

MUĞLA KAVAKLIDERE SAFFET KARABIYIK

NİĞDE ÇAMARDI MUSTAFA EMİROĞLU

NİĞDE ÇİFTLİK DİVARLI SEZAİ AVCI

NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER CEMİL ERTAMAH

NİĞDE MERKEZ KİLEDERE YUNUS KARAKAYA

NİĞDE MERKEZ YEŞİLGÖLCÜK ÇAĞLAR YÜKSEL

ORDU AYBASTI TEVFİK GÜNEY

ORDU İKİZCE HASAN ÇALIK

ORDU ULUBEY BÜLENT AKSOY

ORDU ÜNYE CUMHUR ÖZTÜRK

SAKARYA ARİFİYE ZEKİ ÖZGÜR

SAKARYA HENDEK NİHAT BAYRAKTAR

SAMSUN ALAÇAM ZERGÜN DEMİRCİ

SAMSUN BAFRA ÖZGÜR ÖNDER

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR CEVAT ÖNCÜ

SAMSUN LADİK ÖZGÜR AY

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ CEMAL TÜRKOĞLU

SİNOP AYANCIK HAYRETTİN KAYA

TRABZON ORTAHİSAR AHMET KAYA

UŞAK EŞME YILMAZ TOZAN

UŞAK KARAHALLI RAMAZAN KARAKAYA

YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE DOĞAN ÇİTİL

YALOVA ÇINARCIK AVNİ KURT

YOZGAT SORGUN BAHADIN MERAL ÇITAK

ZONGULDAK ALAPLI GÜMELİ ERDOĞAN ŞEN

ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR HAKAN TOPRAK

ZONGULDAK DEVREK ÇETİN BOZKURT

ZONGULDAK GÖKÇEBEY VEDAT ÖZTÜRK

ZONGULDAK KİLİMLİ EROL SARIAL

Ön seçim yapılacak yerler:

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN

AFYONKARAHİSAR ÇAY

BARTIN KURUCAŞİLE

BİLECİK GÖLPAZARI

BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY

DÜZCE AKÇAKOCA

EDİRNE KEŞAN

ERZİNCAN MERKEZ MOLLAKÖY

GİRESUN MERKEZ

KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR

KARS SELİM

KIRKLARELİ BABAESKİ ALPULLU

KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA

KIRKLARELİ BABAESKİ

KIRKLARELİ DEMİRKÖY

KIRKLARELİ KOFÇAZ

KIRKLARELİ MERKEZ İNECE

KIRKLARELİ MERKEZ

KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY

KIRKLARELİ PINARHİSAR KAYNARCA

KIRKLARELİ PINARHİSAR

KIRKLARELİ VİZE ÇAKILLI

KIRKLARELİ VİZE KIYIKÖY

MANİSA SALİHLİ

MANİSA YUNUSEMRE

TRABZON AKÇAABAT

TRABZON BEŞİKDÜZÜ

TRABZON DÜZKÖY

TRABZON MAÇKA

TRABZON TONYA

YALOVA KADIKÖY

YOZGAT ÇANDIR

YOZGAT ÇAYIRALAN

YOZGAT YENİFAKILI

ZONGULDAK MERKEZ



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1 saat önce
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