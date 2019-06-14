CHP adayı konuştukça irtifa kaybediyor

Kadın STK’larının temsilcileriyle bir araya gelen Binali Yıldırım, “ev kadınlarımızın evde ürettiği el emeği göz nuru ürünlerini İBB, pazarlamasını yapacak. Böylece kadınlarımız ev bütçesine katkı sağlayacak. Gençlerle ilgili de birçok vaadimiz var” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran’da yapılacak canlı yayında sorulacak soruları önceden istediğini iddia eden CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yalanlara sarıldığını söyledi. Yıldırım, “Benim soru isteme adetim yok. Yalanı yatsı olamadan ortaya çıktı. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Konuştukça irtifa kaybediyor. Tavsiyem sakin olsun. Öfke kontrolü önemli bir şey” ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “(Yıldırım ile İmamoğlu’nun katılacağı ortak canlı yayın) Benim soru isteme adetim yok. Arkadaşımız (Ekrem İmamoğlu) bir yalan söyledi, yalanı yatsı olamadan ortaya çıktı. Hala bu işi nasıl döndürürüm gayreti içinde.” dedi. Yıldırım, ATV-A Haber ortak yayınında, soruları yanıtladı.

ÖFKE KONTROLÜ ÖNEMLİ

“16 Haziran’da yapılacak canlı yayında sorulacak soruları istediniz mi?” sorusunu Yıldırım, “Benim soru isteme adetim yok. Arkadaşımız (Ekrem İmamoğlu) bir yalan söyledi, yalanı yatsı olamadan ortaya çıktı. Hala bu işi nasıl döndürürüm gayreti içinde. Üzülüyorum. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Konuştukça irtifa kaybediyor. Tavsiyem sakin olsun. Öfke kontrolü önemli bir şey.” şeklinde cevapladı.

DÜNDAR, CHP BASKISIYLA VAZGEÇTİ

Gazeteci Uğur Dündar’ın ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapmaktan vazgeçmesini değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu:

“Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın, biz cevap vereceğiz, adaylar, demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. Böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP’nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti.”

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KİMSENİN OYU KİMSEDE DEĞİL

HDP’nin Kürt kökenli seçmenlerin tek temsilcisi olmadığına değinen Yıldırım, “Kimsenin oyu kimsede değil. Herkes adayları dinleyecek, adaylara bakıp karar verecek. HDP, Kürt seçmenin oyunun sahibi değil. Bize Kürtlerden oy geldi. Bu seçimde daha da çok geleceğine inanıyorum. İstanbul’a en iyi hizmeti ben yaparım. Çünkü ben o bölgenin insanıyım.” ifadesini kullandı. İstanbul’daki trafik sorununa değinen Yıldırım, “Trafiği çözmek benim işim. Türkiye’de çözdüm, burada da haydi haydi çözerim. 5 sene sonra trafikle ilgili sorun kalmaz.” dedi.

SAADETLİ KARDEŞLERİMİZ BİZE OY VERECEK

Yıldırım, İstanbul’un trafik sorununu çözmek için akıllı şehir yönetiminin yanı sıra trafik zabıtalarının daha aktif kullanılacağını söyledi. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın görüşleriyle siyasi görüşlerinin şekillendiğini anlatan Yıldırım, “İnanıyorum ki Saadet Partisi’ne gönül veren kardeşlerimiz bize oy verecek.” diye konuştu.

ÇALIŞANLARA HAKSIZLIK YAPILIYOR

İBB çalışanlarının son dönemde haksız eleştirilere maruz kaldığına değinen Yıldırım, “Acımasızca yükleniyorlar. İpe sapa gelmeyen karalama şeyler çalışanları bunalttı. Çalışanlar da bir araya gelelim tepkimizi ortaya koyalım diyorlar. Bu doğal bir şey.” şeklinde konuştu.

İŞÇİ ÇIKARMAK SAMİMİYETSİZLİK

CHP yönetimine geçen belediyelerde işçi çıkarılmasına değinen Yıldırım, “CHP Genel Başkanı bir taraftan işçinin emeğiyle oynamayacağız diyor, diğer taraftan el değiştiren belediyelerde bu tip işleri görüyoruz. Bu tamamen samimiyetsizlik.” ifadesini kullandı.

Staj yapana bin TL maaş

Üniversite öğrencilerinin staj sorununu çözeceklerini anlatan Yıldırım, “Gençler staj yaparken bin lira da maaş alacak.” diye konuştu.

Yıldırım, Atatürk Havalimanı’nın fuar, kongre merkezi, millet bahçesi olarak düzenleneceğini ve özel uçuşların yapılacağı mini havalimanı olarak da kullanılmaya devam edileceğini kaydetti.

ANLAMLI BİR FARKLA KAZANACAĞIZ

Tekrarlanacak seçimi kazanacaklarını vurgulayan Yıldırım, “Biz bu seçimi anlamlı bir farkla kazanacağız. Bizim yol arkadaşlığımızda, AK Parti’de küslük olmaz. Zaman zaman sitem olabilir. Sitem sevgiden gelir. Konuşuruz, işleri güzelleştiririz. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Konuşma fırsatı vereceğiz. Bunu yapıyoruz. Asla bizim seçmenimiz pireye kızıp yorgan yakmaz.” ifadesini kullandı.

EN AZ 5 HALK PLAJI

İstanbul’a halk plajları yapacakları söyleyen Yıldırım, “En az 5 tane halk plajı yapacağız. Çünkü Marmara temizlendi. Plaj olarak Karadeniz ve Marmara kıyısında düzenleyeceğimiz yerler var.” dedi.

94 İstanbul’un dönüm noktası

Binali Yıldırım, İstanbul’daki belediyecilik hizmetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemiyle değişmeye başladığına değinerek, şunları anlattı: “İstanbul eski yıllara göre çok iyi bir konumda. Tayyip Bey’in belediye başkanlığı öncesi İstanbul ile sonrası kıyas kabul etmez. 94 öncesi İstanbul’u bir sürü genç kardeşimiz bilmiyor. Biz o günleri yaşadık. Bilmemeleri normal. Bilmemeleri iyi bir şey. Kollarımız kopardı, iki elimizde iki tane bidon getiriyoruz, su dolduruyoruz. Çöp dağ gibi oluyor toplanmıyor, hava kirliliğinden nefes alamıyorsun. Otobüs, metrobüs, yürü tabanlarla... Bunlar şaka gibi geliyor ama yaşandı. 94 sonrası İstanbul’da dönüm noktası.

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VERİ KOPYALAYANIN ÖMRÜ HAPİSTE GEÇER

Anketlerde araştırıyorsun İstanbul’un sorunlarını ne çöp çıkıyor, ne susuzluk çıkıyor, ne temizlik çıkıyor, yok. Ne var ulaşım trafik, yeşil alan, otopark, bağımlılıkla mücadele.”

Ekrem İmamoğlu’nun belediye verilerini kopyalatmak istemesine değinen Yıldırım, “Kim sana bilgiyi vermemezlik edebilir. Bu tecrübesizlik. Ben iyi niyetli düşünüyorum. Bir hesap da olabilir. ‘Bir açıkları varsa, kısa sürede derleyip toplayayım da belki bunları kullanırım.’ Ulusal güvenlikten öte insanların bilgilerine sahip olma hakkınız yok. Öyle bir şey yok. Onu veren adamın ömrü hapislerde geçer. Vereceksin diye emrettiği adamın ömrü hapiste geçer. Ne kadar verildiğini bilemiyorum.” diye konuştu.

Sancaktepe’de kadınlara müjde

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün ev sahipliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile kadın STK temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, “Çok güzel teklifler geldi” diye konuştu. Önerilerin büyük bir kısmının Büyükşehir tarafından hayata geçirildiğini vurgulayan Yıldırım, “Ama yenileri de var. Örneğin, ev kadınlarımızın evde ürettiği el emeği göz nuru ürünlerini İBB, pazarlamasını yapacak. Böylece kadınlarımız ev bütçesine katkı sağlayacak. Gençlerle ilgili de birçok vaadimiz var” dedi.

MAZERET KABUL ETMİYORUM

Yıldırım, “Semiha Hanım, kendi alanında çalışıyor. Her zaman beraber olmasak da çalışmalarımızı ayrı kulvarlarda, aynı amaca yönelik sürdürüyoruz.” dedi. Semiha Yıldırım ise “Tabi çalışmalar yoğun geçiyor. Ama başaracağız” ifadesini kullandı. Esnafı da ziyaret eden Yıldırım, “Bu sefer mazeret kabul etmiyorum. Herkes oy verdiği sandığa sahip çıkacak. Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz” dedi. Seçim otobüsüyle halkı selamlayan Yıldırım, Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğine ziyarette bulundu.

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ŞEYMA BAŞKAN HALLEDECEK

Yıldırım, Hacı Ahmet Çolak Merkez Camisi’nde öğle namazını kıldıktan sonra Huriye Ekşi isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı.

Yıldırım, daha sonra tabutu omuzladı. Yıldırım, Akpınar Mahallesi’nin TEM Otoyolu’na giriş çıkışının sağlanması için gereken çabanın gösterileceğini söyledi. Yıldırım, “Buradan Kadıköy’e ulaşım için otobüs konulacak. İhtiyacınız ne varsa, hepsi yapılır, merak etmeyin. İmar barışı yaptık, sorunlar çözülecek. Tapu sorununuzu da Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü halledecek” diye konuştu. Yıldırım, daha sonra Servisçiler Odası heyetiyle basına kapalı bir görüşme yaptı.

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