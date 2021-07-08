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POLİTİKA

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet: HDP'nin terörle bağlantısı yok

HDP'nin kapatılmasına yönelik davaya ilişkin konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, HDP'nin terörle bağlantısının olmadığını savunarak, "Terörle bağlantısı olmamış bir partinin kapatılmasının çok bir anlamı yok. Siz bakmayın yaftalamalara. PKK ile ilişkileri olsa demokratik zemine inmelerine neden gerek kalsın" dedi. Binzet ayrıca, muhalefetin birleşmesi gerektiğini belirterek, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki ittifakının benzerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de uygulanması gerektiğini söyledi.

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CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet: HDPnin terörle bağlantısı yok
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet

CHP, HDP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak gerçekleştirmişti. Seçimlerin ardından HDP’den ittifak itirafları gelse de CHP ve İYİ Parti gizli ortaklıklarını açıklamıyordu.

İttifak tutanakta: Her yerde açık açık yaptık

HDP'li Hakkı Saruhan Oluç, “Biz meşru, demokratik bir parti olarak bir seçim taktiği uyguladık. Her yerde bu seçim taktiğini uyguladık ve açık açık yaptık” diyerek bu ittifakı itiraf etmişti. Hatta bu sözler Meclis tutanaklarına da geçmişti.

CHP'den 'HDP'yi de ittifaka alalım' çıkışı

Medyascope yayınında açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, yerel seçimlerdeki ittifakın önümüzdeki seçimlerde de uygulanması gerektiğini savundu.

"Yerel seçimlerde nelerin başarılacağını gördük"

"Muhalefet neden birleşmiyor, bir talep var mı?" sorusunu cevaplandıran Binzet, "Bunun en güzel örneğini İstanbul seçimlerinde yaşadık. Türkiye'de böyle bir talep oluşmaya başladı. Demokratik güçlerin bizim üzerimizdeki birleşin baskısı oldukça fazla. Ankara'da İstanbul seçimlerinde belediye başkanı seçimlerinde bunların en güzel örneğini gördük yaşadık. Neleri başaracağımızı gördük. Önümüzdeki seçime de yansıyacaktır" dedi.

"HDP'nin terörle bağlantısı olmamıştır"

Konuşmasında HDP'nin terörle bağlantısı olmadığını ifade eden CHP'li il başkanı, "Parti kapatmak demokrasinin özüne aykırıdır. Terörle bağlantısı olmamış bir partinin kapatılmasının çok bir anlamı yok. Siz bakmayın yaftalamalara. PKK ile ilişkileri olsa demokratik zemine inmelerine neden gerek kalsın. HDP, CHP kadar legal bir partidir" şeklinde konuştu.

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