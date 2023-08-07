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CHP Ankara İl Başkanı isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: O gitti bu geldi sanki iş bitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlatılan 'değişim' hareketine CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı tepki gösterdi. "Yerel seçimlere Genel Başkan'ımızla gidilmesi gerek" diyen Akıllı, "Çözmemiz gereken başka şeyler var. Bunların konuşulması lazım. Bunlar olmadan sadece ‘Genel Başkan değişsin.’ O gitti, bu geldi sanki iş bitti. Yok böyle bir şey." diye konuştu.

22:53 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidilmesi gerektiğini savundu.

CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidilmesi gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrasında partisinde hedef tahtasına kondu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği grup, 'değişim' talebinde bulunsa da CHP lideri her fırsatta, "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veriyor.

CHP Ankara İl Başkanı isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: O gitti bu geldi sanki iş bitti

Parti içerisindeki 'değişim' kavgasına CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da dahil oldu. İsim vermeden İmamoğlu'na tepki gösteren Akıllı, "
Yerel seçimlere Genel Başkan'ımızla gidilmesi gerek. Çözmemiz gereken başka şeyler var. Bunların konuşulması lazım. Bunlar olmadan sadece ‘Genel Başkan değişsin.’ O gitti, bu geldi sanki iş bitti. Yok böyle bir şey."
diye konuştu.

"Genel başkan, en önemli belirleyicidir"

Ankara Masası programında gazeteci Fatih Atik’in sorularını cevaplayan Akıllı, şunları söyledi:

"Talepler haksız değil. Biz bunu il başkanları toplantısında da konuştuk. Bir değişim, dönüşüm, yenilenme talebi, adına ne derseniz deyin. Sadece şu var. Oradaki talep genel başkan değişikliğiyle sınırlı. Biz bununla bir problem çözebileceğimiz kanaatinde değiliz.
Partinin meselesi genel başkan meselesi değildir.
Elbette bu sorunları çözmeliyiz. Parti içi demokrasiyi geliştirmeliyiz. Parti örgütlerini güçlendirmeliyiz. Çok yapılacak şey var. Bunlar yapılmadan sadece kişiyi değiştirerek bir şey çözemezsiniz. CHP, sadece bir lider partisi değildir.
Elbette genel başkan, en önemli belirleyicidir. Diğer partiler kadar olmasa da CHP’de de böyledir. Ama dediğim gibi partinin yapısal problemlerinin çözülmesi lazım. Genel Başkan kendisi de söylüyor, kazık çakmak niyetinde olmadığını.
Ama biz yerel seçimlere sayın Genel Başkanımız ile gidilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ondan sonra partinin kendi iç dinamikleri içerisinde partinin ihtiyacı olan değişimler, dönüşümler adı neyse bunlar olacaktır."

İmamoğlu'na İstanbul'dan sonra başkentten de destek yok

Bilindiği üzere İmamoğlu, belediye başkanı olduğu İstanbul'daki CHP örgütünden de destek alamıyor. Canan Kaftancıoğlu ile sık sık kavga eden İmamoğlu'nun, İstanbul'un ardından Ankara'dan da destek alamaması dikkat çekti.


Kaftancıoğlu’ndan 'Erkek olsaydı başka konuşurdum' diyen İmamoğlu’na salvo: Olduğu kadar zekanızı konuşturmayı deneseniz
Kaftancıoğlu’ndan 'Erkek olsaydı başka konuşurdum' diyen İmamoğlu’na salvo: Olduğu kadar zekanızı konuşturmayı deneseniz

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alarak "Erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" dediği öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olay bir göndermede bulundu. "Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm" diyen Kaftancıoğlu, "Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler!" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki 'kadın' tartışmaları geçmişte de yaşanmış, İmamoğlu kendisini 'aptal, şizofren' diyerek hedef aldığı belirtilen Kaftancıoğlu için, "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Ali Hikmet Akıllı
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