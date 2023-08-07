CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gidilmesi gerektiğini savundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrasında partisinde hedef tahtasına kondu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği grup, 'değişim' talebinde bulunsa da CHP lideri her fırsatta, "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veriyor.
CHP Ankara İl Başkanı isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: O gitti bu geldi sanki iş bitti
"Genel başkan, en önemli belirleyicidir"
Ankara Masası programında gazeteci Fatih Atik’in sorularını cevaplayan Akıllı, şunları söyledi:
İmamoğlu'na İstanbul'dan sonra başkentten de destek yok
Bilindiği üzere İmamoğlu, belediye başkanı olduğu İstanbul'daki CHP örgütünden de destek alamıyor. Canan Kaftancıoğlu ile sık sık kavga eden İmamoğlu'nun, İstanbul'un ardından Ankara'dan da destek alamaması dikkat çekti.