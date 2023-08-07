CHP Ankara İl Başkanı isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: O gitti bu geldi sanki iş bitti

Elbette bu sorunları çözmeliyiz. Parti içi demokrasiyi geliştirmeliyiz. Parti örgütlerini güçlendirmeliyiz. Çok yapılacak şey var. Bunlar yapılmadan sadece kişiyi değiştirerek bir şey çözemezsiniz. CHP, sadece bir lider partisi değildir.

Elbette genel başkan, en önemli belirleyicidir. Diğer partiler kadar olmasa da CHP’de de böyledir. Ama dediğim gibi partinin yapısal problemlerinin çözülmesi lazım. Genel Başkan kendisi de söylüyor, kazık çakmak niyetinde olmadığını.